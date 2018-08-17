Из-за насилия и убийств хотят сократить число детей в приемных семьях

Минпросвещения предлагает сократить число одновременно усыновляемых детей в приемной семье. Будут серьезно ужесточены требования к самим желающим усыновить ребенка. Об этом заявила журналистам глава Минпросвещения Ольга Васильева, передает ТАСС.

«Мы выносим законодательное предложение о сокращении числа одновременно усыновляемых или передаваемых под опеку детей. Сейчас у нас действует норма до восьми детей [максимальное количество приемных и родных детей в одной семье]», — отметила Васильева, подчеркнув, что семья не может быть «как детский сад или семейный детский дом».

«Мы ужесточим подбор родителей, ужесточим очень здорово. Ужесточаются требования к кандидатам на высокое звание родителей. И ужесточаются требования к психологическому обследованию людей, которые хотят стать приемными родителями», — сказала министр.

Такие предложения связаны с анализом случаев насилия и убийств детей в приемных семьях, пояснила Васильева. «Все трагические случаи новых (приемных) семей, которые были в этом году, привели к неутешительному выводу: подбор будущих приемных родителей шел очень небрежно. В той же Смоленской области — отцу было отказано ранее в опеке, а потом ребенок вместе с братом и сестрой все-таки к нему попал. И дальше следы насилия и убийства», — указала министр. Речь идет о ситуации, произошедшей в январе 2018 года, когда приемный отец изнасиловал, а затем убил семилетнюю девочку.

Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», главк СК взял на особый контроль вопиющие случаи с приемными детьми, а также деятельность органов опеки.

На вопрос о том, стоит ли, по ее мнению, разрешать усыновление детей людям с ВИЧ, Васильева ответила отрицательно. «Я вам скажу честно: я далека от идеи этой», — сказала глава министерства.

По информации Минпросвещения, в банке данных детей-сирот находится 48 тыс. анкет. Около 50 тыс. человек лишаются родительских прав ежегодно.