Стоимость нефти снизилась до $65 за баррель впервые за 2 месяца

Цена барреля нефти WTI с поставкой в сентябре в ходе торгов на Нью-Йоркской бирже упала на 3,18%, до $64,91, опустившись ниже $65 за баррель впервые с 21 июня на фоне роста запасов нефти в США.

Об этом свидетельствуют данные торгов, передает ТАСС.

В частности, коммерческие запасы нефти в США, по данным Минэнерго страны, за прошедшую неделю выросли на 6,8 млн баррелей и по состоянию на 10 августа составили 414,2 млн баррелей.

Brent дешевеет чуть медленнее. Так, стоимость барреля Brent с поставкой в октябре на бирже ICE в Лондоне упала на 2,66%, до $70,53.