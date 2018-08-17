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Карьерные лифты за 5 млрд рублей запустят в России

В нацпроект «Образование», стоимостью 682 млрд рублей, добавили новую дорогостоящую программу «Социальные лифты». В ее рамках в России будет формироваться управленческая элита.

17.08.2018 Фото: Курьер. Среда. Бердск Нет комментариев

Карьерные лифты за 5 млрд рублей запустят в России
Министерство просвещения подготовило и направило в правительство новый вариант национального проекта «Образование», передает РБК со ссылкой на федерального чиновника.

В последней версии появился новый, десятый, федеральный проект — «Социальные лифты», на реализацию которого предполагается выделить 4,74 млрд руб. В рамках проекта предлагается проводить ежегодные профессиональные конкурсы. К 2024 году должно появиться 35 конкурсов для карьерного и профессионального роста. Ответственные ведомства — Минпросвещения, Министерство науки и высшего образования и форум «Россия — страна возможностей», среди организаторов которого указан первый заместитель главы администрации президента Сергей Кириенко.

Именно он и инициировал появление проекта «Социальные лифты», утверждает президент Международной ассоциации непрерывного образования Евгений Сжёнов. «Проект отражает видение администрации президента в области формирования управленческой элиты страны. Конкурс «Лидеры России», победители которого продолжают учиться в «школе Кириенко» в РАНХиГС и впоследствии назначаются губернаторами и министрами — это тоже часть «социальных лифтов». И эту модель решено масштабировать на всю Россию на всевозможных уровнях — начиная от конкурса для школьников «Мой первый бизнес» и студенческого чемпионата «Управляй» до тех самых курсов, где будущие министры ползают под БТР», — говорит Сжёнов.

В России существует проблема с профессиональными управленцами, считает проректор РАНХиГС Сергей Мясоедов. «Страна на протяжении 70 лет внушала населению, что управленец — это капиталист-кровосос. Знаковое событие, что в нацпроекте «Образование» прописали отдельный проект по воспитанию именно управленцев», — считает он. По его мнению, успешная реализация проекта приведет как к ментальному, так и экономическому прорыву в России. ​

РБК ожидает комментария о проекте «Социальные лифты» от пресс-службы Минпросвещения.

Создать национальный проект в сфере образования в мае 2018 года поручил Владимир Путин. Он должен быть реализован к 2024 году, и по итогам его выполнения Россия должна войти в 10 ведущих стран по качеству образования. Ранее министр просвещения Ольга Васильева сообщала о девяти федеральных проектах в составе проекта «Образование» — «Современная школа», «Успех каждого ребенка»​, «Цифровая образовательная среда», «Современные родители», «Учитель будущего», «Молодые профессионалы», «Новые возможности для каждого», «Социальная активность» и «Повышение конкурентоспособности высшего образования».

Общий бюджет национального проекта «Образование» составляет 681,7 млрд руб., рассказал РБК федеральный чиновник.


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