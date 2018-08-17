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Опасный башенный кран запретили эксплуатировать 60 дней судебные приставы в Бердске

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Опасный башенный кран запретили эксплуатировать 60 дней судебные приставы в Бердске

Роспотребнадзор выявил нарушения на фирме «Чалдон». Суд согласился с выводами службы о том, что на предприятии созданы условия для возникновения техногенной катастрофы.

17.08.2018 Автор: Анастасия Солодкова Фото: Курьер. Среда. Бердск Нет комментариев

Опасный башенный кран запретили эксплуатировать 60 дней судебные приставы в Бердске

Фирма «Чалдон» находится в Бердске на федеральной трассе Р-256

В Бердске приостановлена деятельность опасного производственного объекта, сообщили 17 августа в управлении ФССП по Новосибирской области.

Судебные приставы на основании решения суда приостановили деятельность эксплуатации опасного производственного объекта из-за нарушений в сфере промышленной безопасности.

В отделе судебных приставов по Бердску на исполнении находится исполнительное производство в ООО «Чалдон» об административном приостановлении деятельности на срок 60 суток.

Компания осуществляет розничную торговлю скобяными изделиями, лакокрасочными материалами и стеклом в специализированных магазинах, в том числе на бердском участке трассы Р-256 недалеко от поста ГИБДД.

Именно там при проведении проверки Сибирским управлением Ростехнадзора в отношении фирмы установлены следующие нарушения: на производстве допускается эксплуатация грузоподъемного башенного крана без положительного заключения экспертного обследования в связи с окончанием нормативного срока службы, отсутствует договор на обслуживание с профессиональной аварийно-спасательной службой, не проводятся комплексные и целевые проверки состояния промышленной безопасности в организации, не проведена ежегодная проверка знаний крановщиков и стропальщиков, а также присутствуют другие нарушения норм и правил.

-Таким образом, в организации создаются условия, способствующие возникновению техногенной катастрофы, нанесению вреда окружающей среде, а также угроза жизни и здоровью людей, — рассказали в УФССП.

В связи с этим представитель контролирующей организации обратился в суд. ООО «Чалдон» признано виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч.1 ст.9.1 КоАП РФ. По решению суда организации назначено наказание в виде административного приостановления деятельности в части эксплуатации опасного производственного объекта на срок 60 суток.

Судебный пристав-исполнитель в рамках исполнительного производства совершил выход по адресу организации, наложил пломбы на щит управления электропитания транспортного участка – башенный кран, а также составил акт о приостановлении деятельности опасного объекта.

Как сообщили в бердском отделе ФССП, кран разрешат эксплуатировать раньше установленного срока, если компания исправит все выявленные нарушения. По информации «Курьер. Среда. Бердск», аналогичное представление об ограничении эксплуатации башенного крана судебные приставы направили в суд по одной из строек Микрорайона.


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