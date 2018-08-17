За горящую мусорную свалку Москва потребовала отчета от мэра Бердска

Сегодня, 17 августа, глава Бердска Евгений Шестернин доложил в федеральный центр о текущем положении с городской мусорной свалкой, которая тлела накануне весь день. Ответа потребовали в главке МЧС, чтобы знать ситуацию, что называется, из первых рук. Некоторые СМИ из соседних регионов сообщали о «катастрофическом задымлении» и «бездействии властей».

Как рассказал «Курьер. Среда. Бердск» мэр, он сообщил о реальном положении дел.

-Прошла информация, что город в дыму. Но это далеко от истины. Позволила бы активность бердчан молчать, если бы город был в дыму? — прокомментировал «Курьер. Среда. Бердск» Евгений Анатольевич. — Открытого пожара не было, тлел мусор на глубине. Мы его обложили грунтом. На свалке пожар не заливается водой, потому что пролить невозможно и бесполезно.

По словам главы города, очаг глубинного возгорания составил всего 40 кв. метров. Локализовать его удалось уже в 9 утра. И до вечера засыпали грунтом, чтобы остановить глубинное тление и выход дыма на поверхность.

-В МЧС меня спросили, ликвидирован пожар на свалке или нет, и почему он произошел, — пояснил Евгений Шестернин.

Он привел статистику: в Бердске обычно в сутки на телефон оперативного дежурного ЕДДС поступает от 80 до 100 звонков. За 16 августа поступило 86 звонков и только три из них касались пожара на свалке — звонили автомобилисты с трассы Р-256 с сообщением о задымлении участка дороги.

-При высокой гражданской позиции жителей Бердска, если бы город действительно был задымлен, звонков было бы гораздо больше, — полагает Евгений Анатольевич.

Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», в 8.00 в четверг запах гари от горящей свалки ощущался не только в центре города, но и в отдаленных районах — роза ветров отнесла дым. Однако уже через час запах исчез, хотя горящий на полигоне ТБО мусор продолжали тушить. Привлекли дополнительную технику и людей. До 20.00, как рассказал вице-мэр по строительству и городскому хозяйству Владимир Захаров ликвидировали глубинное возгорание 9 КамАЗов, 3 погрузчика и 2 бульдозера.

Роспотребнадзор в течение дня каждые три часа брал пробы воздуха на наличие в нем вредных примесей. Превышения предельно допустимых концентраций, как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», не обнаружено.