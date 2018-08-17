Майский указ Путина: как Травников поднимет продолжительность жизни до 80 лет

Глава региона Андрей Травников провёл заседание Совета по реализации указа президента РФ от 7 мая 2018 года «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года».
Участники совещания рассмотрели вопросы организации работы областных исполнительных органов государственной власти нашего региона по реализации указа, сообщили в региональном правительстве. Речь шла о подготовке участия Новосибирской области в таких национальных проектах, как «Демография» и «Здравоохранение». В соответствии с майским указом президента № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития РФ на период до 2024 года» должны быть обеспечены следующие национальные цели:
– обеспечение устойчивого естественного роста численности населения Российской Федерации;
– повышение ожидаемой продолжительности жизни до 78 лет к 2024 году, к 2030 году — до 80 лет.
Руководитель региона подчеркнул, что правительством Новосибирской области налажено хорошее взаимодействие с федеральными органами власти. «По отзывам со стороны федеральных министерств – они действительно отмечают Новосибирскую область как достаточно чётко работающую в рамках формирования национальных проектов. Но мне бы хотелось, чтобы и наша региональная работа уже была насыщена конкретикой и мероприятиями», – отметил Андрей Травников.
К следующему заседанию Совета, которое пройдёт в сентябре, глава региона поручил членам правительства Новосибирской области представить детальную, предметную проработку конкретных мероприятий и необходимых затрат в рамках реализации проектов нового «майского» Указа по приоритетным направлениям «Демография» и «Здравоохранение».
Кроме того, руководителям соответствующих министерств к сентябрьскому заседанию Совета Андрей Травников поручил подготовить предметные доклады по реализации мероприятий в рамках приоритетных направлений «Жильё и городская среда» (министерство строительство Новосибирской области) и «Безопасные и качественные автомобильные дороги» (министерство транспорта и дорожного хозяйства НСО).
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Он что, за дураков нас считает?
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через 12 лет ,надоели эти несбыточные планы на будущее от партии ЕР и президента
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«Он что, за дураков нас считает?»
увы, не он один ..все кремлевские так считают….
«Идут бараны в ряд, стучат в барабаны. Кожу для них дают сами бараны» (Бертольд Брехт)
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Петросян шоу продолжается Травников сам еще пацан,и уже белый весь,как он поднимет Поднять можно только стабильностью и высоким уровнем жизни,а не этими кремлевскими качелями
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