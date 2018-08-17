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Выпала из окна и осталась жива 4-летняя девочка в Бердске

Малышка выпала из окна второго этажа. Девочку с травмой позвоночника увезли в ЦГБ Бердска. Материалы передали для проверки в Следственный комитет.

17.08.2018 Автор: Марина Волкова Фото: Курьер. Среда. Бердск Нет комментариев

Выпала из окна и осталась жива 4 летняя девочка в Бердске

Девочку на «скорой» оперативно доставили в больницу

Во вторник, 14 августа, из окна второго этажа многоэтажного дома №2 на ул. Горького в Бердске выпала 4-летняя девочка. Малышку экстренно доставили в бердскую горбольницу с ушибом пояснично -крестцовой области.

В пресс-службе  управления МВД по Новосибирской области «Курьер. Среда. Бердск» факт подтвердили и сообщили, что материалы дела о падении девочки из окна направили в Следственный комитет.

«Курьер. Среда. Бердск» сообщал, что 23 июня из окна 4 этажа дома №11/2 по ул. Попова выпала 5-летняя девочка. Спасти жизнь ребенку не удалось. Малышка погибла в реанимации бердской ЦГБ. Девочка, играя дома в прятки с папой, оперлась спиной на москитную сетку. Через мгновение москитная сетка, а за ней и девочка, полетели вниз. В 11.15 стало известно, что девочка скончалась в больнице. По словам очевидцев из ЦГБ, вышла медсестра и водитель «скорой», которые сказали отцу девочки, когда он курил на улице: «Держитесь, она умерла».

В тот же день жители дома в память о погибшей малышке создали мемориал. До сих пор на место трагедии несут свечи и игрушки.


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