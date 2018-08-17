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Не обнаружили диоксида азота и формальдегида в воздухе при 15-часовом горении свалки в Бердске

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Не обнаружили диоксида азота и формальдегида в воздухе при 15-часовом горении свалки в Бердске

Роспотребнадзор каждые 3 часа брал пробы воздуха в жилых районах близ полигона ТБО. В случае появления задымления на свалке работы по ликвидации пожара возобновят.

17.08.2018 Автор: Анастасия Солодкова Фото: Курьер. Среда. Бердск Нет комментариев

Не обнаружили диоксида азота и формальдегида в воздухе при 15 часовом горении свалки в Бердске

Бердская мусорная свалка горела более 15 часов

В течение всего периода горения мусорной свалки в Бердске 16 августа Роспотребнадзор отслеживал качество воздуха. По информации управления МЧС по Новосибирской области, каждые 3 часа специалистами передвижных лабораторий ФБУЗ «Центра гигиены и эпидемиологии» производили забор проб воздуха на наличие диоксида азота, оксида углерода, сажи, формальдегида, взвешенных веществ.

Изучали воздух в районе жилой застройки поселка Вега по ул. Степной, Лазурной, а также в самом Бердске — на улицах приближенных к полигону твердых бытовых отходов — Спортивная, Барнаульская, Станционная — экспресс-методом. По результатам анализа на наличие опасных примесей превышений ПДК не зарегистрировано, отметили в спасательном ведомстве.

Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», загоревшуюся под утро в четверг бердскую свалку тушили более 15 часов — до 20.00. Около 8 часов утра смог от горящего мусорного полигона заволок пол-Бердска. Запах гари ощущали не только в центре города, но и в отдаленных районах, передавал «Курьер. Среда. Бердск».

Пожар локализовали быстро, но долго продолжалось глубинное тление мусора на площади 150 кв. метров. Муниципальному предприятию «Спецавтохозяйство», в чьем ведении находится полигон ТБО, пришлось привлекать дополнительные силы — 9 самосвалов, 2 бульдозера, 3 погрузчика.

Спасатели тоже участвовали в ликвидации «мусорного» пожара. И в случае появления задымления работы по тушению возгорания будут продолжены, сообщили в главке регионального МЧС.


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