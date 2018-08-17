Отключат горячую воду на неделю из-за подготовки к зиме в центре Бердска

На неделю прекратят горячее водоснабжение в центральной части Бердска. Как сообщили в пресс-центре мэрии, отключение связано с подготовкой к отопительному сезону оборудования котельной «Вега».

Горячей воды не будет ориентировочно с 20 по 27 августа в тех домах центра Бердска, которые отапливает веговская котельная.

-Расхолаживание систем теплоносителя начнется уже в воскресенье, 19 августа, с 15.00. В связи с этим возможно отклонение температурных параметров воды у потребителей. О возобновлении горячего водоснабжения будет сообщено дополнительно, — отметили в бердской мэрии.