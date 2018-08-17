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Путину не хватает позитива в социальных сетях

Президент России на встрече с молодежью Северо-Кавказских регионов отметил, что положительный контент «нужен 100%».

17.08.2018 Фото: кремлин.ру 7 коммент.

Путину не хватает позитива в социальных сетях

Владимир Путин

Президент России Владимир Путин считает, что в соцсетях не хватает позитивного контента. Такое заявление он сделал в ходе посещения образовательного форума «Машук».

Исраил Тамаев — соавтор проекта «Мультипликационная студия имени Александра Ширяева» — рассказал президенту, как производят контент для студенческих студий. Тамаев также отметил, что в соновном этот контент распространяется в соцсетях, в дальнейшем студия намерена сотрудничать с телеканалами в регионах.

«Особенно здорово, что вы в соцсетях работаете», — отметил президент. — Потому что, я так понимаю, настрой у вас самый позитивный». А именно позитива в соцсетях не хватает, подчеркнул Путин. «А он в сетях нужен 100%», — сказал президент.

Участники форума также сообщили, что на конкурс «Доброволец России» в этом году подано более 12 тыс. заявок, из них 1 тыс. — это проекты добровольцев из Северо-Кавказского федерального округа.

Они, кроме того, рассказали главе государства о результатах работы в сфере семейного волонтерства и по созданию добровольческих центров помощи при тушении лесных пожаров и на водных объектах.

Источник: ТАСС


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(7) Комментариев

  1. пенсионер МВД

    «Якут» прав не в бровь а в глаз но уже и на соцсети скоро накинут «узелок», отслеживая где нарастает недовольство «этой» властью, с вытекающими последствиями. Мягко стелит(школа КГБ) да жестко спать с молчаливого одобрения «гаранта» политикой правительства, фактически правления одной партии… найдите отличие от правления прежней КПСС? Я уверен навязываемый мне и Родине капитализм чужд и вреден русскому народу. Доколе…

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  2. Аноним

    :-D :-D :-D Ну что, надо сплясать еще всем под песню пенсионной реформы,НДС и тд.,для царя.А то позитива не хватает :-D

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  3. Аноним

    Соцсети это зло

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  4. Adeli

    а чего всего 100% ? Мало! Надо все 146% !! :-D 8)

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  5. Аноним

    весь этот интернет и соцсети — рассадник негатива и убежище для неадекватов.
    помните как после отмены цензуры для СМИ расцвела желтая пресса и всякие нтв? вот и с интернетом также. нет никакой сознательности у людей — только помои выливать готовы и разносить всякие небылицы и слухи :-!

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  6. Новый мэр

    мне надо 100% а будет как всегда 146%

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  7. Аноним

    В последние месяцы растущее разочарование общества внутренней политикой привело к резкому спаду популярности Путина. Для российского политического класса это знак того, что рейтинги Путина перестали быть неуязвимыми, и это может иметь реальные последствия для его следующего срока и потенциальной борьбы за наследование власти, пишет в статье для Foreign Affairs Андрей Колесников, руководитель программы «Российская внутренняя политика» Московского центра Карнеги.
    Главная причина спада — предложение повысить пенсионный возраст. Власти старались смягчить возможное недовольство и защитить популярность Путина, но они недооценили степень чувствительности этого вопроса и столкнулись с жестким сопротивлением со стороны различных социальных и возрастных групп.
    «Причина общественного возмущения в том, что это предложение нарушает неписаный российский социальный договор, согласно которому правительство оберегает так называемую стабильность, поддерживает умеренные социальные блага и поощряет чувство национальной гордости в обмен на политическую поддержку со стороны общества и безразличие к процветанию коррупции наверху политической пирамиды. Поскольку государство долгие годы воспитывало иждивенческие настроения среди российской общественности, неудивительно, что большинство считает обязанностью государства поддерживать систему соцобеспечения в существующем состоянии»..(с)

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