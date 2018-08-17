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Путину не хватает позитива в социальных сетях
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«Якут» прав не в бровь а в глаз но уже и на соцсети скоро накинут «узелок», отслеживая где нарастает недовольство «этой» властью, с вытекающими последствиями. Мягко стелит(школа КГБ) да жестко спать с молчаливого одобрения «гаранта» политикой правительства, фактически правления одной партии… найдите отличие от правления прежней КПСС? Я уверен навязываемый мне и Родине капитализм чужд и вреден русскому народу. Доколе…
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Ну что, надо сплясать еще всем под песню пенсионной реформы,НДС и тд.,для царя.А то позитива не хватает
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Соцсети это зло
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а чего всего 100% ? Мало! Надо все 146% !!
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весь этот интернет и соцсети — рассадник негатива и убежище для неадекватов.
помните как после отмены цензуры для СМИ расцвела желтая пресса и всякие нтв? вот и с интернетом также. нет никакой сознательности у людей — только помои выливать готовы и разносить всякие небылицы и слухи
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мне надо 100% а будет как всегда 146%
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В последние месяцы растущее разочарование общества внутренней политикой привело к резкому спаду популярности Путина. Для российского политического класса это знак того, что рейтинги Путина перестали быть неуязвимыми, и это может иметь реальные последствия для его следующего срока и потенциальной борьбы за наследование власти, пишет в статье для Foreign Affairs Андрей Колесников, руководитель программы «Российская внутренняя политика» Московского центра Карнеги.
Главная причина спада — предложение повысить пенсионный возраст. Власти старались смягчить возможное недовольство и защитить популярность Путина, но они недооценили степень чувствительности этого вопроса и столкнулись с жестким сопротивлением со стороны различных социальных и возрастных групп.
«Причина общественного возмущения в том, что это предложение нарушает неписаный российский социальный договор, согласно которому правительство оберегает так называемую стабильность, поддерживает умеренные социальные блага и поощряет чувство национальной гордости в обмен на политическую поддержку со стороны общества и безразличие к процветанию коррупции наверху политической пирамиды. Поскольку государство долгие годы воспитывало иждивенческие настроения среди российской общественности, неудивительно, что большинство считает обязанностью государства поддерживать систему соцобеспечения в существующем состоянии»..(с)
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