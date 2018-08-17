Путину не хватает позитива в социальных сетях

Президент России Владимир Путин считает, что в соцсетях не хватает позитивного контента. Такое заявление он сделал в ходе посещения образовательного форума «Машук».

Исраил Тамаев — соавтор проекта «Мультипликационная студия имени Александра Ширяева» — рассказал президенту, как производят контент для студенческих студий. Тамаев также отметил, что в соновном этот контент распространяется в соцсетях, в дальнейшем студия намерена сотрудничать с телеканалами в регионах.

«Особенно здорово, что вы в соцсетях работаете», — отметил президент. — Потому что, я так понимаю, настрой у вас самый позитивный». А именно позитива в соцсетях не хватает, подчеркнул Путин. «А он в сетях нужен 100%», — сказал президент.

Участники форума также сообщили, что на конкурс «Доброволец России» в этом году подано более 12 тыс. заявок, из них 1 тыс. — это проекты добровольцев из Северо-Кавказского федерального округа.

Они, кроме того, рассказали главе государства о результатах работы в сфере семейного волонтерства и по созданию добровольческих центров помощи при тушении лесных пожаров и на водных объектах.

Источник: ТАСС