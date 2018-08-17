Праздничный салют прогремит в финале Дня города в Бердске

Традиционный праздничный салют завершит торжества в День города в Бердске.

Напомним, 302 день рождения Бердск отметит 1 сентября. Бердчан ждут различные праздничные программы на площади Горького и в городком парке культуры и отдыха.

Как рассказала «Курьер. Среда. Бердск» начальник отдела культуры Оксана Мокриенко, салют прогремит в 22.00 на площадке рядом с кинотеатром «Орион».