Отчитаются о работе над генпланом Бердска за 3 млн рублей проектировщики

Сегодня, 17 августа, в мэрии Бердска начнут рассматривать генеральный план развития города. Предполагается, что на заседании специальной комиссии обсудят первый этап разработки генплана Бердска. По информации «Курьер. Среда. Бердск» в совещании примут участие новосибирские разработчики, выигравшие конкурс за составление генерального плана до 2040 года.

Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», город заплатит новосибирскому СибНИИ градостроительства 3 млн рублей, сумев в ходе конкурсных процедур снизить сумму вдвое.

По оценке подрядчика, Бердск предоставил очень расширенное, подробное и актуальное техзадание для разработки генплана, постарался учесть все свои потребности и проблемы — подтопление, транспорт, рекреационные зоны.

Новшество заключается в том, что Бердск должен развиваться с учетом агломерации и быть туда гармонично интегрирован с точки зрения транспортной безопасности, ограничения промышленных предприятий, связи с другими районами и городами. Разработчики обещали подготовить генплан, интересный для потенциальных инвесторов.

Подробности — в ближайшее время.