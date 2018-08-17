Отчитаются о работе над генпланом Бердска за 3 млн рублей проектировщики

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За горящую мусорную свалку Москва потребовала отчета от мэра Бердска
Праздничный салют прогремит в финале Дня города в Бердске
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