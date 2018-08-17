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Отчитаются о работе над генпланом Бердска за 3 млн рублей проектировщики

Подрядчик высоко оценил техзадание, предоставленное городом, в котором учтены все бердские проблемы и пожелания с учетом Новосибирской агломерации и инвестиционной привлекательности.

17.08.2018 Автор: Анастасия Солодкова Фото: Курьер. Среда. Бердск Нет комментариев

Отчитаются о работе над генпланом Бердска за 3 млн рублей проектировщики

Бердск пытается расширять производственные площадки

Сегодня, 17 августа, в мэрии Бердска начнут рассматривать генеральный план развития города. Предполагается, что на заседании специальной комиссии обсудят первый этап разработки генплана Бердска. По информации «Курьер. Среда. Бердск» в совещании примут участие новосибирские разработчики, выигравшие конкурс за составление генерального плана до 2040 года.

Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», город заплатит новосибирскому СибНИИ градостроительства 3 млн рублей, сумев в ходе конкурсных процедур снизить сумму вдвое.

По оценке подрядчика, Бердск предоставил очень расширенное, подробное и актуальное техзадание для разработки генплана, постарался учесть все свои потребности и проблемы — подтопление, транспорт, рекреационные зоны.

Новшество заключается в том, что Бердск должен развиваться с учетом агломерации и быть туда гармонично интегрирован с точки зрения транспортной безопасности, ограничения промышленных предприятий, связи с другими районами и городами. Разработчики обещали подготовить генплан, интересный для потенциальных инвесторов.

Подробности — в ближайшее время.

 


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