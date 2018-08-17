Впервые отменили торжественное собрание в ДК «Родина» ко Дню города в Бердске

Впервые за многие годы торжество, посвященное Дню города, не пройдет в ДК «Родина» в Бердске.

Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», 302 день рождения Бердска в этом году отметят 1 сентября. Бердчан и гостей города ждут немало интересных событий и праздничных мероприятий.

По словам начальника отдела культуры Оксаны Мокриенко, торжественную часть в ДК «Родина» отменили из-за накладок с педагогической конференцией, областной и городской, которые пройдут в то же время.

— Из содержательной части на торжестве в ДК «Родина» планировалось только награждение людей, попавших на Доску почета. Мы решили, что когда будем ее открывать, то сразу и вручим награды. Что касается творческих номеров, то 1 сентября будет расширенная концертная программа, — рассказала «Курьер. Среда. Бердск» 17 августа Оксана Мокриенко.