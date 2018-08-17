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Изъятие сверхдоходов с главами 14 компаний хочет обсудить помощник президента

Андрей Белоусов, предложивший изъять более 500 млрд руб. сверхдоходов у металлургов и химиков, хочет услышать аргументы бизнеса, выступившего резко против идеи.

17.08.2018 Фото: pixabay Нет комментариев

Изъятие сверхдоходов с главами 14 компаний хочет обсудить помощник президента

Помощник президента Андрей Белоусов пригласил руководителей 14 компаний, у которых предложил изъять 513,7 млрд руб. сверхдоходов за 2017 год, на встречу через неделю, 24 августа. Об этом РБК сообщили два источника в этих компаниях.

По словам собеседников РБК, Белоусов планирует пояснить свою позицию и услышать аргументы компаний, выступивших резко против его идеи. Чиновник также рассчитывает узнать у топ-менеджеров альтернативные предложения по наполнению бюджета, чтобы прийти к компромиссу. Представитель Белоусова отказался от комментариев.

В письме, отправленном на имя президента Владимира Путина, Белоусов объяснил необходимость изъятия сверхдоходов выполнением майских указов. К письму прилагается перечень из 14 металлургических, горнодобывающих и химических компаний, включая Evraz, ММК, НЛМК. В случае изъятия сверхдоходов основная нагрузка ляжет на «Норникель» (114,2 млрд руб.), АЛРОСА (67,28 млрд руб.) и «Сибур» (65,23 млрд руб.). Эти цифры основываются на анализе рентабельности компаний по сравнению с показателями нефтегазовой отрасли, их выручке и величине налоговой нагрузки. Новость об этой инициативе Белоусова обрушила котировки акций перечисленных в письме компаний.

Путин поставил резолюцию «Согласен» на этом письме 28 июля 2018 года, однако его пресс-секретарь Дмитрий Песков позднее пояснил, что президент поручил правительству проработать эти предложения. Профильные ведомства должны представить правительству свою позицию к 17 августа. Большинство из них не поддерживают идею Белоусова, рассказали РБК близкие к ним источники.

Источник: РБК


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