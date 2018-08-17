Досье: за коррупцию осудили высокопоставленных экс-сотрудников СК

16 августа 2018 года Мосгорсуд признал бывшего первого заместителя начальника Главного следственного управления (ГСУ) СК РФ по Москве Дениса Никандрова виновным в получении взятки и приговорил его к пяти годам и шести месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима. Никандров вместе с бывшим начальником Главного управления межведомственного взаимодействия и собственной безопасности СК РФ Михаилом Максименко и его бывшим заместителем Александром Ламоновым является фигурантом уголовного дела, возбужденного в отношении высокопоставленных сотрудников СК РФ в 2016 году по обвинению во взятке.

Перестрелка на Рочдельской улице в Москве

14 декабря 2015 года в Москве на Рочдельской улице возле ресторана Elements произошла перестрелка. По данным следствия, организованная преступная группа во главе с Андреем Кочуйковым (по прозвищу Итальянец), действуя по поручению криминального авторитета Захария Калашова (Шакро Молодой), вымогала 8 млн рублей у владелицы ресторана Жанны Ким. В ходе конфликта адвокат Ким, бывший оперативник 9-го управления КГБ СССР Эдуард Буданцев, открыл огонь из наградного пистолета Beretta. В результате стрельбы двое членов группы Кочуйкова были убиты, еще несколько человек ранены. Участники перестрелки были задержаны сотрудниками правоохранительных органов. В дальнейшем расследование стрельбы на Рочдельской улице привело к возбуждению целой серии уголовных дел, в том числе в отношении бывших и действующих сотрудников Следственного комитета РФ, которых подозревают в коррупционных связях с криминальной группировкой Захария Калашова.

Арест высокопоставленных сотрудников СК РФ

19 июля 2016 года в Москве сотрудниками ФСБ России были задержаны, а впоследствии арестованы начальник Главного управления межведомственного взаимодействия и собственной безопасности СК РФ полковник Михаил Максименко, его заместитель полковник Александр Ламонов и первый заместитель начальника Главного следственного управления СК РФ по Москве генерал-майор Денис Никандров. Им были предъявлены обвинения по ч. 6 ст. 290 УК РФ. По сообщению следствия, фигуранты получили от Захария Калашова взятку в размере €500 тыс. за переквалификацию обвинения Кочуйкову на более мягкое и последующее освобождение.

В результате обвинение в отношении последнего было изменено с первоначальной ст. 213 УК РФ («Хулиганство») на менее тяжкую ст. 330 («Самоуправство»). Позднее по распоряжению Дениса Никандрова следователи СК не стали обращаться в суд с ходатайством о продлении ареста Кочуйкова, который содержался в следственном изоляторе «Матросская Тишина». 14 июня 2016 года он вышел из СИЗО, однако сразу же был задержан сотрудниками ФСБ и вновь помещен под стражу. В отношении него было возбуждено дело по ч. 3 ст. 163 УК РФ («Вымогательство, совершенное организованной группой»), расследование которого передано в Главное следственное управление МВД РФ.

Приговор членам преступной группы Калашова

13 июля 2016 года Тверской суд Москвы арестовал Захария Калашова по делу о вымогательстве у Жанны Ким. 29 марта 2018 года Никулинский суд Москвы признал лидера криминальной группировки виновным по двум эпизодам вымогательства: 8 млн рублей у владелицы кафе Elements и 10 млн рублей у директора компании «Норднефтьгаз» Льва Гарамова. Калашов был приговорен по пунктам «а» и «б» ч. 3 ст. 163 УК РФ («Вымогательство, совершенное с применением насилия организованной группой в целях получения имущества в особо крупном размере») к девяти годам и 10 месяцам заключения в колонии строгого режима. Андрей Кочуйков (Итальянец) получил восемь лет и 10 месяцев, а еще 11 сообщников Калашова судья приговорил к срокам от семи лет четырех месяцев до девяти лет четырех месяцев колонии строгого режима. Уголовное дело в отношении адвоката Ким Эдуарда Буданцева, по информации СМИ, было прекращено.

Дело в отношении Максименко и Ламонова

21 августа 2017 года в отношении Максименко и Ламонова было возбуждено еще одно уголовное дело по ч. 1 ст. 290 УК РФ («Получение взятки»). Оно было соединено с основным обвинением. По данным следствия, Максименко при участии Ламонова получил за освобождение Кочуйкова еще $500 тыс. от бизнесмена Олега Шейхаметова, который ранее владел сетью ресторанов «Якитория». Деньги были собраны по указанию Захария Калашова. Посредниками сделки выступили бывший сотрудник Управления собственной безопасности СК РФ Денис Богородецкий и бывший сотрудник Главного управления собственной безопасности МВД РФ Евгений Суржиков (входил в преступную группировку Калашова).

Осенью 2017 года уголовное дело в отношении Никандрова и Ламонова было выделено в отдельное производство, так как они заключили досудебное соглашение со следствием.

26 декабря 2017 года генеральная прокуратура утвердила обвинительное заключение и направила в Московский городской суд уголовное дело в отношении Михаила Максименко. Помимо взятки от Захария Калашова Максименко обвиняется в получении в 2015 году $50 тыс. и автомобиля от предпринимателей Бадри Шенгелия и Дмитрия Смычковского (последний объявлен в международный розыск и арестован заочно Лефортовским судом Москвы за дачу взятки). По данным следствия, Максименко за взятку организовал незаконное уголовное преследование сотрудников Главного управления МВД РФ по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, с которыми у Шенгелия был конфликт. 23 января 2018 года в Мосгорсуде началось слушание дела Михаила Максименко по существу, в ходе которого он заявил о своей невиновности.

25 января 2018 года в ходе судебного допроса Дениса Никандрова стало известно, что следствие исключило из обвинения в отношении него эпизод получения взятки от предпринимателя Олега Шейхаметова. В марте 2018 года СМИ сообщили, что дело Никандрова будет рассмотрено в суде в особом порядке.

20 апреля 2018 года Мосгорсуд приговорил Максименко его к 13 годам лишения свободы в колонии строгого режима, штрафу в размере 165 млн рублей, а также лишил его звания полковника юстиции.

26 июля 2018 года Московский городской суд признал Александра Ламонова виновным по ч. 6 ст. 290 УК РФ («Получение взятки должностным лицом или группой лиц по предварительному сговору в особо крупном размере») и приговорил его к пяти годам колонии строгого режима и штрафу в размере 32 млн рублей. Он также лишен звания полковника юстиции. Дело в отношении Ламонова слушалось в особом порядке и в закрытом режиме из-за наличия в нем сведений, составляющих государственную тайну.

Новые фигуранты

27 декабря 2017 года Лефортовский районный суд арестовал бывшего главу следственного управления СК РФ по Центральному административному округу Москвы Алексея Крамаренко по обвинению в получении взятки. Его также подозревают в связях с криминальным авторитетом Захарием Калашовым. Ранее Крамаренко являлся главным свидетелем обвинения по делу Дениса Никандрова.

23 января 2018 года во время заседания по делу Максименко в Московском городском суде гособвинитель Борис Локтионов заявил, что в переговорах по решению вопроса о переквалификации дела в отношении криминального авторитета Андрея Кочуйкова участвовал также Александр Дрыманов, руководитель Главного следственного управления СК РФ по Москве. Он проходил в деле как свидетель. 6 марта 2018 года в суде были оглашены показания Дениса Никандрова, в которых он утверждал, что давал взятку Дрыманову в размере около €10 тыс. В свою очередь руководитель московского главка СК этот факт отрицал.

17 июля 2018 года Лефортовский суд Москвы арестовал бывшего главу ГСК СК РФ по Москве Александра Дрыманова, подозреваемого в получении взяток. Ранее СМИ сообщали, что 1 июня 2018 года 50-летний Дрыманов подал в отставку с поста начальника ГСУ СК РФ по Москве, написав рапорт о выходе на пенсию. Указ президента РФ о его отставке не опубликован. Ему предъявлены обвинения в совершении преступления предусмотренного п «в» ч. 5 ст. 290 и ч. 6 ст. 290 УК РФ («Получение взятки в крупном и особо крупном размере»).

Источник: ТАСС