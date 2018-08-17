Похороненный вернулся через 9 дней после погребения

В начале августа 2018 года в на ул. Центральной в Кемерове сгорел дом, в котором обнаружили труп мужчины. Полицейские пришли к сестре Сергея Гапеева предположив, что это его тело.Семью пригласили на опознание плохо сохранившегося трупа.

Хотя сестра мужчины сразу усомнилась в том, что перед ней лежит брат, процедура опознания прошла и похороны жертвы пожара состоялись. Через некоторое время живой и здоровый Сергей Гапеев пришел к сестре, отмечавшей со своим мужем девять дней с момента скорбного события, повергнув семью в настоящий шок.

По сообщению VSE42.Ru, процедура опознания прошла в соответствии с нормативными документами. На данный момент назначена генетическая экспертиза останков, поскольку теперь совершенно не ясно, кто лежит в могиле Сергея. Также пока нет информации, за чей счет будет проводиться эксгумация, а потратившие 30 000 рублей на похороны чужого человека родственники уже требуют убрать труп незнакомца от могил их предков. Сейчас «покойник» решил полностью завязать с алкоголем. Из документов у него осталось только свидетельство о смерти.