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Похороненный вернулся через 9 дней после погребения

Оказалось, что похоронили обгоревший труп другого человека. У «ожившего покойника» после пожара из документов осталось только свидетельство о смерти.

17.08.2018 Фото: Курьер. Среда. Бердск Нет комментариев

Похороненный вернулся через 9 дней после погребения

Морг в Бердске расположен в больничном городке Микрорайона

В начале августа 2018 года в на ул. Центральной в Кемерове сгорел дом, в котором обнаружили труп мужчины. Полицейские пришли к сестре Сергея Гапеева предположив, что это его тело.Семью пригласили на опознание плохо сохранившегося трупа.

Хотя сестра мужчины сразу усомнилась в том, что перед ней лежит брат, процедура опознания прошла и похороны жертвы пожара состоялись. Через некоторое время живой и здоровый Сергей Гапеев пришел к сестре, отмечавшей со своим мужем девять дней с момента скорбного события, повергнув семью в настоящий шок.

По сообщению VSE42.Ru, процедура опознания прошла в соответствии с нормативными документами. На данный момент назначена генетическая экспертиза останков, поскольку теперь совершенно не ясно, кто лежит в могиле Сергея. Также пока нет информации, за чей счет будет проводиться эксгумация, а потратившие 30 000 рублей на похороны чужого человека родственники уже требуют убрать труп незнакомца от могил их предков. Сейчас «покойник» решил полностью завязать с алкоголем. Из документов у него осталось только свидетельство о смерти.


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