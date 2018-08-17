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Списанные «железяки» тайно поставили за счет жильцов на спортплощадке во дворе многоэтажки Бердска

Новая площадка со списанным спортинвентарем, который установили без согласования, не нужна жителям дома №1 в Северном микрорайоне. Их дети отказываются играть на качелях времен СССР.

17.08.2018 Автор: Марина Волкова Фото: Сергей Комаров Нет комментариев

Списанные железяки тайно поставили за счет жильцов на спортплощадке во дворе многоэтажки Бердска

Гнутая радуга не привлекает самых младших жителей дома

После публикации материала о создании новой спортплощадки во дворе дома №1 микрорайона Северного в редакцию «Курьер. Среда. Бердск» посыпались звонки от жителей этого дома.

— О строительстве этой площадки никто не знал, общедомового собрания не было. Совета дома тоже не было. Все строительство проходило днем, когда жители дома на работе. Нам буквально как сыщикам приходилось у рабочих знавать, что строят. Ведь на обустроенную под спортплощадку территорию размерами примерно 15 на 15 метров работал трактор. Территорию потом засыпали щебнем и установили паребрики. Не понимаем только, зачем нам принесли с соседнего дома старые железяки. Они не соответствуют элементарным правилам безопасности. Все жильцы против подобной спортплощадки. Это ведь за наши деньги все делается, только без нашего согласия. А теперь мы виноваты в том, что не оценили «доброе дело» — возмущается жительница дома Юлия Саранина.

По ее мнению деньги, собранные с 250 квартир высотки №1 микрорайона Северный можно было потратить на более необходимые нужды. Например, установить забор вокруг березовой аллеи, которая прилегает к этому дому, чтобы там не выгуливали всех собак микрорайона.

-Можно было лавочки поставить, прибрать все и у нас появилась бы своя аллея как на Микрорайоне. Все мальчишки Северного приходят к нам играть в футбол. Можно было бы сварить ворота для них, чем тащить эти железяки никому не нужные, — поделилась Юля с «Курьер. Среда. Бердск».

По мнению члена совета дома Антонины Андриановны, самая главная претензия жильцов дома заключается в том, что качество и размер площадки не согласован с ними.

— Я не хочу старые конструкции. Эти погнутая радуга-дуга и качели… Мой 4-летний ребенок сказал, что не будет качаться на этих качелях, потому что они ржавые и страшные. Нам говорят, что люди доброе дело делают, не на мусорку увезли это спортинвентарь времен СССР. Жильцы, конечно, тоже должны были отреагировать на строительство этой площадки, — поделилась своим мнением Антонина.

Девушки рассказали «Курьер. Среда. Бердск», что ежемесячно каждый собственник квартиры оплачивает 2,50 рубля за квадратный метр своей квартиры на благоустройство дворовой территории в рамках содержания дома. Квартиры в доме имеют минимальную площадь в размере 38 квадратных метров, а есть и по 97 квадратов.

— Для нас тайна какая-то — на какие средства эта площадка появилась. Председатель дома №1 и №20 посчитали, что совет дома собирать, чтобы обсудить строительство этой площадки — необходим. У нас есть жители, которые постарше, им эта площадка вовсе не нужна, — подытожила Антонина Андриановна.


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