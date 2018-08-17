КУРЬЕР.СРЕДА.Бердск - новости Бердска

Недвижимость

Продам 3-комнатную квартиру
Продам 3-комнатную квартиру
продам 1-ую квартиру
продам 1-ую квартиру
продам двухкомнатную квартиру
продам двухкомнатную квартиру
продам двухкомнатную квартиру
Еще недвижимость
Квартиры . Дома . Земля . Дачи . Гаражи

Объявления

Еще объявления
Вакансии . Грузоперевозки Красота и здоровье Репетиторство . Строительство и отделка

Лента новостей

Песков: экономика и финансы России стабильны вопреки санкциям США

Возмущен отсутствием публичного обсуждения разработки генплана депутат Бердска

Передавать персональные данные без ведома их владельцев хочет бизнес

Дефицит пилотов: впервые набирает иностранных летчиков авиакомпания «Россия»

Перевели из реанимации сбитую в ДТП на зебре женщину с коляской в Бердске

Из-за изъятия сверхдоходов у крупного бизнеса дефолт ждет Россию

Гонки на гидроциклах и массовый заплыв знаменуют праздник водных видов спорта в Бердске

Купол Капитолия за 642 млн рублей отремонтирует Россия в Гаване

Опасный башенный кран запретили эксплуатировать 60 дней судебные приставы в Бердске

Кино, концерты, выставки. Узнай афишу на www.afishanso.ru

Последние комментарии

Август 2018
M T W T F S S
« Jul    
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031  


Гонки на гидроциклах и массовый заплыв знаменуют праздник водных видов спорта в Бердске

На бердском пляже «Дюны» 18 августа покажут спасательную технику,пройдет парусная регата и мастер классы на каяках.(ПРОГРАММА)

17.08.2018 Фото: Курьер. Среда. Бердск Один комментарий

Гонки на гидроциклах и массовый заплыв знаменуют праздник водных видов спорта в Бердске

Раньше водный праздник проводили на пляже курорт-отеля «Сосновка»

Спортивный праздник водных и технических видов спорта состоится 18 августа на территории пляжа «Дюны» в Бердске.

В программе:

10.00:11.00 — Регистрация участников соревнований и массового заплыва: административный, медицинский и технический контроль (регистрация может быть продлена по согласованию), подготовка техники, яхт и др.

11.00:11.20 — Торжественное открытие спортивного праздника и соревнований.

11.20:12.00 — Парусная регата.

11.30:12.00 — Показательные выступления по судомодельному спорту в классе радиоуправляемых моделей и копий.

12.00:12.20 — Показательные выступления и мастер-классы на каяках и кайтах.

12.20:12.30 — Награждение призеров парусной регаты.

12.40:13.10 — Старт массового экстремального заплыва на открытой воде.

13.10:13.40 — Показ спасательной техники МЧС России, показательные мероприятия по спасению. Выставка моделей, спортивной техники, спецтехники и плавсредств ГИМС.

14.00:15.00 — Соревновательные заезды по водно-моторному спорту ( гидроциклы).

15.00:15.30 — Подведение итогов, торжественное закрытие и награждение победителей.

15.30:16.00 — Окончание мероприятия, сбор и вывоз оборудования.


Похожие записи

Тэги:

Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.

Последние новости:
За деньги угостят за семейным столом в День города жителей Бердска Песков: экономика и финансы России стабильны вопреки санкциям США Возмущен отсутствием публичного обсуждения разработки генплана депутат Бердска

(1) Комментарий

  1. Аноним

    Хоть бы концертик какой сделали.

    Thumb up 0 Thumb down 1

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

Войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".

Ознакомьтесь с правилами комментирования

Новости компаний

Все новости компаний

Все акции и скидки

Скидка 10% при страховании КАСКО!
Кредитно- страховое агентство Авто Статус
© 2007-2018 Все права на материалы, находящиеся на бердском городском сайте Курьер.Среда.Бердск, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе, об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта и саттелитных проектов, гиперссылка (hyperlink) на наш сайт обязательна.
Сетевое издание Kurer-sreda зарегистрировано Роскомнадзором
Номер свидетельства: ЭЛ № ФС 77 – 72746 от 04.05.2018
Учредитель: ООО «Издательский дом «БукЪвица»
Главный редактор: Г.В.Коморникова
Адрес редакции: 633010, Новосибирская обл., г. Бердск, ул. К.Маркса, д. 24, оф. 2, bkurer@mail.ru, 8(383-41) 3-00-10

Яндекс.Метрика