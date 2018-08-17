Кино, концерты, выставки. Узнай афишу на www.afishanso.ru

Песков: экономика и финансы России стабильны вопреки санкциям США
Возмущен отсутствием публичного обсуждения разработки генплана депутат Бердска
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Дефицит пилотов: впервые набирает иностранных летчиков авиакомпания «Россия»
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12марта «Снег в Венеции» будет 12 февраля? Так в Родине или в ГДК? В рекламе какая-то несостыковочка! Где тогда «Деревня» Или как в одном зале, в одно и то же время 12 марта в 16.00 два мероприятия?
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