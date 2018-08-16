Поджог не исключают: Более 15 часов тушили мусорную свалку в Бердске

В 20.00 в четверг, 16 августа, потушили горевший с утра полигон твердых бытовых отходов, расположенный в Бердске. Об этом «Курьер. Среда. Бердск» сообщил вице-мэр по строительству и городскому хозяйству Владимир Захаров.

-Мы развернули силы в течение часа после возгорания (пожар обнаружили примерно около 5 часов утра — прим. ред.) в составе пяти КамАЗов, одного погрузчика и одного бульдозера. Пожар был локализован. Позже удалось привлечь дополнительные силы, — прокомментировал «Курьер. Среда. Бердск» Владимир Николаевич.

По его словам, огромных усилий стоило потушить горевший и тлеющий мусор. Для этого привлекли дополнительные силы — 9 самосвалов, еще два погрузчика и еще один бульдозер. У полигона ТБО своих машин нет вообще, имеется один погрузчик и один бульдозер.

-Погрузчик грузил грунт в самосвалы, которые подвозят его к очагу пожара, вываливают, а бульдозер растаскивает грунт по площади возгорания, постепенно уменьшая ее, — пояснил вице-мэр, отметив, что грунткучами лежит рядом с полигоном — специально заготовлен на случай возгорания.

Захаров уточнил, что мусор горел на площади 150 кв. метров в самом центре полигона ТБО. Утром «Курьер. Среда. Бердск» сообщал о площади менее 100 кв. метров. То есть пожар разрастался.

Автор видео Виталий Панасюк

<span style="display: inline-block; width: 0px; overflow: hidden; line-height: 0;" data-mce-type="bookmark" class="mce_SELRES_start">﻿</span>

К 8.00 дымом от горящей свалки заволокло половину Бердска и бердский участок федеральной трассы Р-256. Из-за смога трудно было дышать даже в удаленных на несколько километров от свалки районов города.

Владимир Захаров не исключает поджог. Впрочем, на отдельном совещании будут решать, обращаться ли Константину Букрееву, директору муниципального предприятия «Спецавтохозяйство», в чьем ведении находится полигон, с заявлением в полицию.

Убытки САХ от пожара еще предстоит подсчитать — почти всю технику пришлось нанимать, она работала не бесплатно, а по договору.

Вице-мэр считает, что с «мусорными» пожарами сложно бороться, если они имеют естественное происхождение, когда тлеют слои под воздействием химических процессов. Но сократить число возгораний на свалке возможно, считает Владимир Захаров:

-Конечно, полк ППС не поставишь рядом, чтобы полигон ТБО охраняли от поджигателей — никакого бюджета не хватит. Но бывают случаи, когда золу тлеющую выбрасывают в контейнеры, которые попадают на свалку с мусоровозами. А это прямое нарушение правил пожарной безопасности. Ведь основная причина пожаров — неосторожное обращение с огнем. И любое необдуманное действие может привести к ЧП, а то и к трагедии.