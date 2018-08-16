Настоящий Гаспачо появился с доставкой в Тюмени

Сегодня гостям и жителям города несложно заказать вкусную пиццу с доставкой в Тюмени, поэтому рестораны расширяют меню, чтобы удивить гурманов.
Новинка понравится клиентам, которым наскучили привычные блюда. Блюдо настолько популярное, что давно стало интернациональным. В зависимости от страны и заведения может и меняться рецептура.
Вкусный суп-пюре изначально готовили в Андалусии. В 12 веке хозяйки использовали воду, оливковое масло и хлебные крошки. Это была невероятно простая и дешевая похлебка для крестьян. После появления в Италии помидоров рецептура претерпела изменения, а с наплывом на солнечный полуостров туристов блюдо стали готовить в ресторанах.
Очень томатный и вкусный
В тюменских ресторанах готовят Гаспачо по традиционному итальянскому рецепту. Главный секрет потрясающего вкуса в правильно выбранных помидорах. Томаты закупаются у местных фермеров, что гарантирует высокое качество продуктов.
В угощении множество полезных витаминов и микроэлементов за счет овощного состава. Поэтому суп идеально подходит для сытного обеда для тех, кто следит за здоровьем и фигурой.
Классически лакомство подается охлажденным, поэтому оно идеально для летнего зноя. Можно быстро утолить голод и заодно избавиться от жажды. Суп не обязательно есть сразу после приезда курьера. А когда он настоится, становится еще вкуснее.
Также в службе доставки вкусной еды по Тюмени предлагают оригинальный Гаспачо из огурцов. Подобная вариация культового супа еще более легкая и освежающая. Блюдо понравится любителям итальянской кухни, которые хотят попробовать что-то новенькое.
Обед с выгодой
Ресторанная еда ассоциируется не только с лучшими вкусовыми качествами, но и высокой стоимостью. Но тюменцам и туристам предлагается немало способов сэкономить с помощью курьерской доставки. А именно:
получить скидку в 10%, если самостоятельно забрать заказ из заведения общепита;
вкусные подарки за оформление покупки на определенную сумму — можно получить бесплатную пиццу или домашний морс;
20% скидка на ужин непосредственно в ресторане, если оформить заявку через официальное приложение.
Также клиентам присылают невероятные десерты в качестве презента на День Рождения и другие выгодные предложения. Чтобы не пропустить акцию, рекомендуется подписаться на e-mail рассылку заведения.
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