Настоящий Гаспачо появился с доставкой в Тюмени

Сегодня гостям и жителям города несложно заказать вкусную пиццу с доставкой в Тюмени, поэтому рестораны расширяют меню, чтобы удивить гурманов.

Новинка понравится клиентам, которым наскучили привычные блюда. Блюдо настолько популярное, что давно стало интернациональным. В зависимости от страны и заведения может и меняться рецептура.

Вкусный суп-пюре изначально готовили в Андалусии. В 12 веке хозяйки использовали воду, оливковое масло и хлебные крошки. Это была невероятно простая и дешевая похлебка для крестьян. После появления в Италии помидоров рецептура претерпела изменения, а с наплывом на солнечный полуостров туристов блюдо стали готовить в ресторанах.

Очень томатный и вкусный

В тюменских ресторанах готовят Гаспачо по традиционному итальянскому рецепту. Главный секрет потрясающего вкуса в правильно выбранных помидорах. Томаты закупаются у местных фермеров, что гарантирует высокое качество продуктов.

В угощении множество полезных витаминов и микроэлементов за счет овощного состава. Поэтому суп идеально подходит для сытного обеда для тех, кто следит за здоровьем и фигурой.

Классически лакомство подается охлажденным, поэтому оно идеально для летнего зноя. Можно быстро утолить голод и заодно избавиться от жажды. Суп не обязательно есть сразу после приезда курьера. А когда он настоится, становится еще вкуснее.

Также в службе доставки вкусной еды по Тюмени предлагают оригинальный Гаспачо из огурцов. Подобная вариация культового супа еще более легкая и освежающая. Блюдо понравится любителям итальянской кухни, которые хотят попробовать что-то новенькое.

Обед с выгодой

Ресторанная еда ассоциируется не только с лучшими вкусовыми качествами, но и высокой стоимостью. Но тюменцам и туристам предлагается немало способов сэкономить с помощью курьерской доставки. А именно:

получить скидку в 10%, если самостоятельно забрать заказ из заведения общепита;

вкусные подарки за оформление покупки на определенную сумму — можно получить бесплатную пиццу или домашний морс;

20% скидка на ужин непосредственно в ресторане, если оформить заявку через официальное приложение.

Также клиентам присылают невероятные десерты в качестве презента на День Рождения и другие выгодные предложения. Чтобы не пропустить акцию, рекомендуется подписаться на e-mail рассылку заведения.