За смерть пациента более 10 млн рублей требуют с горбольницы жители Бердска

В Бердском городском суде 16 августа очередной раз отложили рассмотрение дела о смерти пациента в горбольнице. Еще в апреле 2017 года с иском обратились родственники умершего 42-летнего бердчанина. Они уверены, что врачи не оказали ему должную медицинскую помощь.

Как стало известно «Курьер. Среда. Бердск» из материалов суда, мужчину, страдающего от высокого давления, на «скорой» доставили в горбольницу, но госпитализировать не стали — дескать, сам отказался. Выйдя из ЦГБ он скончался от разрыва коронарной артерии. Родственники погибшего считают, что медики не должны были отпускать его из больницы.

Иск о возмещении морального вреда заявили двое взрослых на 3 млн рублей каждый, а также в пользу несовершеннолетнего ребенка 4 млн. Кроме того, истцы намерены компенсировать затраты на погребение в размере 61 тыс. рублей.

Суд в августе 2017-го назначил первую экспертизу, в декабре — вторую, чтобы выяснить, были ли выполнены стандартные нормативы оказания медпомощи, верно ли был поставлен диагноз и другое. На полгода дело было приостановлено. Но московские эксперты так и не ответили на все вопросы судьи.

16 августа 2018 года суд принял решение о назначении еще одной экспертизы, чтобы докопаться до истины. Дата следующего судебного заседания остается открытой. Она зависит от того, когда придут результаты повторной экспертизы.