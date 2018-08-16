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Отстреливал прохожих из винтовки МР 512 «Байкал» пьяный в Новосибирской области

С балкона своего дома 18-летний житель Карасука ранил двоих. Следствие расценивает ночную стрельбу как хулиганство.

16.08.2018 Фото: Курьер. Среда. Бердск Нет комментариев

Отстреливал прохожих из винтовки МР 512 «Байкал» пьяный в Новосибирской области

Дело стрелка передано в суд

Пьяный житель Новосибирской области стрелял из винтовки с балкона по прохожим, сообщили в облпрокуратуре 16 августа.

18-летний житель Карасука обвиняется в совершении преступления, предусмотренного п. «а» ч 1 ст. 213 УК РФ (хулиганство). Ему также предъявлено обвинение по п.п. «а», «в» ч. 2 ст. 115 УК РФ и ст. 116 УК РФ в связи с причинением потерпевшим легкого вреда здоровью и побоев.

По версии дознания, 7 июля 2018 года в ночное время обвиняемый в состоянии алкогольного опьянения, стоя на балконе своей квартиры дома по ул. Ленина Карасука, грубо нарушил общественный порядок. Он произвел в прохожих не менее 3 прицельных выстрелов из пневматической винтовки марки МР 512 «Байкал».

В результате хулиганских действий злоумышленника пострадало два гражданина, которых обвиняемый ранил в ноги.

Обвиняемый вину в совершении преступлений признал полностью. Уголовное дело рассмотрит по существу Карасукский районный суд.


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