От гособлигаций США отказывается Россия, оставив бумаг лишь на $15 млрд

За прошедший месяц Россия не стала менять долю в пакете американских гособлигаций. Перед этим Москва два месяца неуклонно отказывалась от бумаг.

Министерство финансов США опубликовало отчет, какие именно страны держат американские облигации. В соответствии с ним общая сумма казначейских бумаг, которыми владела Россия в июне, составила $14,9 млрд. Такая же сумма была зафиксирована и месяц назад.

Как и в мае, Россия не входит в список из 31 страны, которые выступают основными держателями облигаций. Однако при этом снижение доли в первый месяц лета прекратилось. Для сравнения, с марта по май Москва избавилась от казначейских бумаг на $80 млрд. Глава Банка России Эльвира Набиуллина тогда отмечала, что власти проводят политику диверсификации, оценивая все риски — финансовые, экономические, геополитические.

С марта 2017-го по март 2018 года российские вложения в Treasuries не опускались ниже $100 млрд, а рекорд был зафиксирован в октябре 2010-го, когда Россия владела госбумагами США на $176,3 млрд и находилась по этому показателю на шестом месте в мире.

Старший аналитик БКС Сергей Суверов считает, что в случае принятия конгрессом США решения о запрете для американцев совершать операции с российским госдолгом, Россия может сократить свои позиции до нуля. «Скорее всего, Россия может до нуля сократить позицию в американском госдолге, но это уже будет политическое решение. Я думаю, что в ближайшее время будут ждать решения конгресса по санкциям, до этого времени каких-то резких движений не будут делать», — отметил он.

Нынешнее решение не сокращать долю в госдолге США Суверов объясняет укреплением доллара по отношению к другим валютам. «Другие валюты падают, а доллар сейчас является самой интересной валютой, ну и вложение в госдолг», — отметил аналитик. Кроме того, за последние месяцы доля России в пакете американских гособлигаций «достаточно сильно снизилась». «Поэтому каких-то разумных альтернатив у госдолга США тоже в общем-то не очень много», — добавил он.

Как отмечает агентство Bloomberg, вслед за Россией от американских бумаг стала отказываться и Турция, у которой в последний месяц возникли серьезные разногласия с США, приведшие к взаимному введению пошлин. С мая по июнь доля Анкары в американском госдолге снизилась на 42%, до $28,8 млрд. Таким образом, Турция также перестала входить в число основных держателей облигаций.

Понизили доли и основные держатели облигаций. Так, Китай сократил свою на $4,4 млрд, до $1,18 трлн. Доля Японии снизилась до $1,03 трлн, что считается для нее минимальным показателем за последние шесть лет.

Тем не менее Минфин США отмечает, что общие вложения зарубежных государств в казначейские бумаги по сравнению с маем остались на прежнем уровне — $6,21 трлн. Произошло это благодаря странам, которые значительно увеличили свои доли, — Великобритании, Люксембургу, Сингапуру, Каймановым островам, Южной Корее, Бельгии и Италии.

Источник: РБК