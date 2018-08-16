Отремонтировать тротуар у остановки «Дом ветеранов» требуют жители Микрорайона Бердска

Житель дома №20 на ул. Рогачева Сергей Сиваев 15 августа рассказал «Курьер. Среда. Бердск», что с прошлого года возле его дома разрыт тротуар, а остановочный павильон и вовсе лежит рядом с автобусной площадкой.

— В прошлом году Комбинат бытовых услуг искал причину прорыва канализации, в 4-х местах сломали асфальт вдоль нашего дома вблизи с остановкой «Дом ветеранов». Нам обещали, что в июне этого года тротуар восстановят. А воз и ныне там. Около года уже лежит конструкция остановки рядом с остановочной площадкой. Кучи насыпанной земли тут же возле остановки и вдоль тротуара. Когда уже придомовая территория будет облагорожена? — возмущается Сергей Александрович.

Вице-мэр Бердска по строительству и городскому хозяйству Владимир Захаров рассказал «Курьер. Среда. Бердск», что 16 августа павильон автобусной остановки уже стоит на положенном месте.

— Работы по ремонту коллектора рядом с этой территорией закончатся в ближайшее время. Остановку и участок тротуара сразу восстановят, — сообщил Владимир Захаров.

Жители ул. Рогачева надеются, что тротуар действительно восстановят, ведь этого они ждут уже почти год. Тем более, что рядом находится несколько так называемых домов ветеранов, где проживают одинокие старики.