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Закрыть все: прекратить все отношения с Россией призвал украинский генерал

По мнению экс-главы СБУ, Украина должна закрыть границы, торговлю, транспортное сообщение и финансовое взаимодействие с РФ.

16.08.2018 Фото: pixabay 2 коммент.

Закрыть все: прекратить все отношения с Россией призвал украинский генерал

Бывший руководитель главного управления СБУ генерал-майор Василий Вовк заявил, что Украине нужно полностью перекрыть границу с Россией.

«Если мы будем закрывать железнодорожное сообщение — давайте закрывать все. Давайте вообще отменим все отношения, любые переходы границы с Россией. Оно так и должно быть, если у нас война», — приводит его слова портал «Обозреватель».
Генерал также призвал прекратить финансовые отношения с Россией и заблокировать торговлю. Украинские власти, по его словам, должны проработать вопрос разрыва отношений и действовать «прямо и однозначно».

Ранее министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян сообщил, что сейчас рассматривается вопрос прекращения железнодорожного сообщения с Россией. При этом самым прибыльным украинским поездом в 2017 году стал состав Киев — Москва.

В свою очередь, глава российского Минтранса Евгений Дитрих отметил, что ведомство разработало меры в ответ на возможное прекращение Украиной железнодорожного и автобусного сообщения. Однако после введения таких мер пострадают как россияне, так и украинцы, отметил он.

Сейчас между Россией и Украиной нет прямых российских поездов. ФПК после событий весны 2014 года начала постепенно сокращать число составов на украинских маршрутах. По территории Украины проходит лишь один транзитный поезд ФПК Москва — Кишинев — Москва с остановкой. Остальные составы, соединяющие Россию и Украину, принадлежат «Украинским железным дорогам» и железнодорожным администрациям стран СНГ.

Источник: РИА Новости


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(2) Комментариев

  1. Аноним

    Давно пора! Может хоть тогда перестанут на росгамнотв истерить по поводу Украины. Хотя, это ещё подстегнёт наших соловушек :-!

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  2. Гость

    Им надо хиперлупу в омерику строить! А воны нью-совок сооружають! За забором из кроличьей сетки имени яйценюха!
    %) *CRAZY* :P :-D

    Thumb up 1 Thumb down 1

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