За 1,3 млн рублей проконтролируют стройку школы и детсада в Южном микрорайоне Бердска

Строительство детсада и школы в Южном микрорайоне идет полным ходом
За 897 864 рубля ООО «Технострой» на протяжении двух с половиной лет будет контролировать строительство школы в микрорайоне Южном. В электронном аукционе, который проведет УКС Новосибирской области только один участник.
Предметом контракта является оказание услуг по авторскому надзору. ООО «Технострой» отследит соответствие выполняемых строительно-монтажных работ при возведению школы в Южном школы. Решит появляющиеся в процессе строительства школы вопросы по проектной документации с заказчиком, подрядной организацией. Общество с ограниченной ответственностью примет участие в освидетельствовании скрытых работ и промежуточной приемке ответственных конструкций.
Договор по авторскому надзору начнет действовать с момента его подписания до 31 декабря 2020 года.
На эти цели областной бюджет выделяет 897 864 рублей. Запланированную сумму поделят на три части. В этом году ООО «Технострой» получит 78 849 рублей, в следующем году — 341 053 рубля, в 2020 году — 477 962 рубля.
Авторский надзор предусмотрен и за строительством детского сада в микрорайоне Южном. Научно-производственная строительная компания «СКИП» за 370 710 рублей проконтролирует соответствие выполняемых строительно-монтажных работ по возведению садика. Расчет за авторский надзор «СКИП» получит в течении двух лет. Договор начнет действовать с момента его подписания до начала декабря 2019 года.
Стройплощадку под школу и детсад в Южном подготовили в начале августа, сообщал «Курьер. Среда. Бердск». Предполагают сдать в эксплуатацию сад на 220 мест 2019 году, а школу на 1100 учеников — в декабре 2020-го.
Справка
Авторский надзор в строительстве осуществляется не одним специалистом, а группой, сформированной из тех, кто готовил его проект. Он основан на договоре, где прописывается график посещения объекта надзорной группой, перечень актов, которыми сопровождается осмотр, этапы, на которых проводятся контрольные действия.
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