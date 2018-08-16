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Ростелеком покажет выборы губернатора Новосибирской области в режиме онлайн

«Ростелеком» оборудует системой видеонаблюдения помещения для голосования, задействованные на выборах губернатора Новосибирской области.

16.08.2018 Нет комментариев

Ростелеком покажет выборы губернатора Новосибирской области в режиме онлайнДевятого сентября все 1820 камер будут работать в онлайн-режиме.
В рамках госконтракта компания обеспечит работу систем видеонаблюдения в 910 территориальных и участковых избирательных комиссиях (ТИК/УИК). Это на 11 больше, чем на президентских выборах 2018. Для избирателей, проживающих в Новосибирске и пригороде, к выборам будет подготовлено 606 участков, остальные помещения для голосования расположены в городах и районах области.

Практически на всех объектах (образовательных, культурных учреждениях и др.), где находятся участки для голосования, «Ростелеком» построил инфраструктуру ранее – в период подготовки к выборам президента РФ. Поэтому основные работы приходятся на монтаж IP-камер, их настройку и организацию бесперебойной передачи данных по каналам связи. Достройку оптических сетей компания провела до девяти избирательных участков. Еще на 61 УИК необходимо проложить кабель внутри помещений: то есть от оборудования коммутации до места установки камер.
«Установку камер мы планируем полностью завершить 27 августа, – отметил директор Новосибирского филиала ПАО «Ростелеком» Юрий Куприянов. – На сегодняшний день смонтировано 70 процентов всего оборудования. Следующий этап – тестирование работоспособности системы видеонаблюдения, обучение сотрудников ТИК и УИК работе в системе мониторинга и с порталом. Предстоящие выборы губернатора Новосибирской области – это уже четвертый подобный опыт для нас. Уверен, что и на этот раз мы сможем в полном объеме обеспечить все условия госконтракта».

Новосибирский филиал «Ростелекома» уже три раза выступал исполнителем работ по организации видеонаблюдения на выборах органов власти различного уровня. В 2012 и 2018 году специалисты компании готовили инфраструктуру, оборудование и каналы связи для видеонаблюдения за выборами главы государства на избирательных участках области. В 2016 году, во время выборов в Госдуму, мониторинг избирательного процесса с помощью видеокамер был организован только в городках-миллионниках, поэтому систему видеонаблюдения специалисты филиала компании монтировали и обслуживали только в УИК Новосибирска.
Как и в марте 2018 года на предстоящих 9 сентября выборах «Ростелеком» обеспечит работу Служебного портала для мониторинга готовности и работоспособности средств видеонаблюдения. С его помощью сотрудники УИК и ТИК обеспечат контроль над ракурсом камер и смогут просматривать записи с участков в течение дня голосования. Кроме того, будет работать портал трансляций нашвыбор2018.рф, где можно будет наблюдать за процессом выборов на любом участке без предварительной регистрации.

Удобный для посещения участок для голосования в своем регионе можно заранее выбрать с помощью услуги «Мобильный избиратель» на Едином портале госуслуги (gosuslugi.ru) и в мобильном приложении «Госуслуги». Достаточно оставить заявку о включении в списки избирателей по месту нахождения.


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