Отменяются «горящие туры» в Турцию в бархатный сезон

Туроператоры не будут предлагать «горящие туры» в Турцию на бархатный сезон, а путевки в целом могут подорожать на 10% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщили порталу «Интерфакс-Туризм» в Ассоциации туроператоров России (АТОР) со ссылкой на данные туроператоров.

«Туроператоры не будут снижать цены на Турцию в бархатный сезон, они в целом будут выше, чем в прошлом году. В этом году значительно дороже топливо, меньше размер субсидий для туроператоров, меньше спецпредложений от отелей, и это не говоря о скачке валют», — рассказали в АТОР.

В ассоциации отметили, что спецпредложений от гостиниц стоит ждать только в том случае, если из-за падения курса лиры они будут недозагружены внутренними туристами. По данным АТОР, минимальная стоимость тура в Турцию на семь ночей в сентябре на двоих взрослых и ребенка в отель 3* с питанием «все включено» составит 50-55 тыс. рублей. Без учета спецпредложений цена за аналогичный тур составит от 63 тыс. рублей, в бюджетный отель 5* — от 75,5 тыс. рублей.

В ассоциации рассказали, что в целом продажи Турции на бархатный сезон у туроператоров идут успешно: на конец августа – сентябрь до скачка курсов они выросли на 20-100%. «Так, у туроператора Anex Tour на данный момент продано почти 60% плановых объемов на бархатный сезон, в Pegas Touristik рассчитывают на рост продаж до 25 %. В TUI Россия надеются, что объем продаж на сентябрь-октябрь превысит показатели прошлого года более чем в два раза», — сообщили в АТОР.

В компании «Интурист» августе и сентябре также ожидают рекордных показателей по турпотоку на курортах Антальи и Даламана: сыграл роль отложенный спрос после Чемпионата мира по футболу и своевременная корректировка полетных программ. «Почти у всех участников рынка продажи после мундиаля подскочили на 15-25%», — отметили в ассоциации.

Как следует из статистики ФСБ, Турция стала лидером выездного туризма в первом полугодии 2018 года, россияне совершили в эту страну 2,36 млн поездок, в том числе 1,8 млн поездок с целью туризма.

В АТОР добавили, что благодаря успешности турецкого направления в этом году туроператоры могут открыть продажи туров на сезон 2019 года необычайно рано. Так, в TUI Россия акцию раннего бронирования запустят уже в середине августа. В «Интуристе» продажи Турции на лето 2019 года стартуют в сентябре.

Источник: Интерфакс туризм