Дренаж в Бердске: параллельно работают две буровые установки из Белгорода по осушению города

Продолжается строительство двух колодцев, входящих в систему лучевого дренажа для осушения подтопляемой грунтовыми водами территории Бердска, где находится более 400 частных домов. Директор управления капитального строительства Алексей Егошин рассказал «Курьер.Среда. Бердск», что вместе со второй буровой установкой в Бердск приехали 4 буровика для управления техникой.

На двух колодцах сейчас в параллели идут работы по бурению лучевого дренажа колодцев. Планируем окончить эти работы в середине сентября, — сообщил «Курьер. Среда. Бердск» Алексей Николаевич.

Напомним, что ранее на аппаратном совещании при главе мэра Алексей Егошин сообщал, что в течении 10 дней с момента прихода второй буровой установки работы по строительству двух колодцев для сооружения дренажной системы и отвода грунтовых вод будут окончены.

Всего в частном секторе вдоль улицы Красноармейской планируется построить пять таких колодцев. Строительство колодцев осуществляет белгородская компания «Виогем».

Напомним, что весной 2018 года в Бердске начали рушиться одноэтажные частные дома. Причиной этого было постоянное намокание стен и фундаментов домов из-за высокого уровня грунтовых вод. Первым обрушился дом Андрея Крюкова 26 апреля. Всего за весенний сезон рухнуло 5 домов.