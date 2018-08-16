Картами Visa и MasterCard больше не пользуются в Крыму

Генбанк, единственный банк в Крыму, осуществлявший выпуск карт систем Visa и MasterCard, полностью перешел на платежную систему «Мир». Об этом в среду сообщила ТАСС консультант банка.

«14 августа 2018 года закончился процесс замены банковских карт платежных систем Visa и MasterCard, эмитированных АО «Генбанк», на карты платежной системы «Мир»… Карты систем Visa и MasterCard, эмитированных АО «Генбанк», по которым не произведена замена, с 14 августа не обслуживаются», — сказала представитель кредитной организации.

Она добавила, что карты Visa и MasterCard, выпущенные другими российскими банками, которые не зашли в Крым из-за санкций, продолжают обслуживаться в банкоматах Генбанка.

Генбанк был единственным в Крыму банком, осуществлявшим выпуск карт систем Visa и MasterCard на полуострове, подпавшем под санкции после воссоединения с Россией.

Как сообщили ТАСС в пресс-службе другого крупного крымского банка РНКБ, который начал работать на территории Крыма в 2014 году, после воссоединения полуострова с Россией, здесь не выпускали карты международных платежных систем. «Мы работаем только с российской платежной системой «Мир». В настоящее время РНКБ выпустил около 1,7 млн карт», — сказали в банке.

Генбанк создан в 1993 году (ранее — МНБанк). С 2015 года на 50% принадлежит властям Крыма и Севастополя. На территории полуострова открыто более 190 отделений Генбанка, установлено свыше 450 банкоматов, 140 пунктов выдачи наличных и более 1,1 тыс. торговых терминалов.

По мнению представителей министерства экономического развития региона, на жителях Крыма история с окончанием выпуска карт Visa и MasterCard никак не отразится, напротив, она поможет продвижению на полуострове платежной системы «Мир».

Источник: ТАСС