По железнодорожной части Крымского моста перевезут 6 млн человек в первый год

Пассажирские поезда из 11 городов России будут ходить в Крым после запуска в 2019 году железнодорожной части моста через Керченский пролив. Уже в первый год по мосту, согласно прогнозам, проедут в обе стороны 6 млн человек, сообщил ТАСС гендиректор ФГУП «Крымская железная дорога» (КЖД) Алексей Гладилин. По его словам, в настоящее время специалисты готовят инфраструктуру железной дороги полуострова к вводу моста.

Автодорожную часть моста, который соединил Крымский полуостров с другими регионами России, открыли 15 мая с участием президента РФ Владимира Путина, 16 мая по мосту стартовало движение транспорта. Строительство железной дороги через пролив продолжается, открытие планируется в 2019 году. По данным информационного центра «Крымский мост», почти за 30 месяцев строительства железнодорожной части моста погружены все сваи, сформированы 300 из 307 железнодорожных опор высотой от пяти до 35 метров, собрано свыше 110 тыс. тонн из 160 тыс. тонн металлоконструкций пролетов. С июля этого года идет устройство верхнего строения пути на готовых участках мостового полотна: формируется две колеи для движения пассажирских и грузовых составов из Кубани в Крым и в обратном направлении.

На полуостров — по железной дороге

КЖД, основанная в 2014 году после воссоединения Крыма с Россией, обслуживает систему железных дорог на территории полуострова. После ввода железнодорожной части Крымского моста и железнодорожного подхода к нему в Керчи они перейдут в управление КЖД. Сейчас в Крыму осуществляется только пригородное сообщение, на котором курсирует 53 поезда.

«Сегодня согласован график движения на 10 пар пассажирских поездов, которые будут обращаться между Евпаторией — Симферополем — Севастополем — Феодосией с такими пунктами назначения, как Москва, Санкт-Петербург, Мурманск, Екатеринбург, Казань, Ростов-на-Дону, Воркута, Архангельск, Челябинск, Пермь и Новосибирск», — рассказал Гладилин.

По его словам, всего согласовано расписание по 17 направлениям движения этих поездов, при этом не все они будут ежедневными. «Прорабатывается вопрос обеспечения финансирования приобретения парка пассажирских вагонов и тяги под обеспечение этого движения», — добавил собеседник агентства.

Что касается грузового движения, то, по прогнозам КЖД, после запуска железнодорожной части моста ожидается до полутора десятка грузовых поездов из других регионов России ежедневно. «Открытие железнодорожной части Крымского моста, конечно, активизирует ход грузовых вагонов», — сказал гендиректор предприятия.

Украинское наследство КЖД

Гладилин не стал комментировать ситуацию на железной дороге в Крыму в украинский период, но отметил, что после воссоединения полуострова с Россией на КЖД сложилась «ситуация, коренным образом отличающаяся от той, которая была при Украине».

«Хозяйство нам досталось в двойственном состоянии: [железнодорожный] путь имел характеристики, которые требовали ремонта, но он находился в работоспособном состоянии, как и контактная сеть. В нехорошем состоянии оказались системы централизации и блокировки — это то, что управляет светофорами и стрелками. Это все было построено еще при Советском Союзе, в 1970-е годы, моральный и физический износ достигал критических размеров… Локомотивный парк был весь в нерабочем состоянии, он был весь поставлен по различным причинам. Главная причина: просроченность по видам ремонта «, — рассказал собеседник агентства.

Кроме того, из-за введенной Украины транспортной блокады полуострова на КЖД существенно снизились объемы пассажирских и грузовых перевозок, добавил Гладилин. «Коллектив на тот момент составлял около 12 тыс. работников, они оказались абсолютно не загруженными работой», — отметил собеседник агентства.

«Нам пришлось решать сразу несколько комплексных задач: оздоровление хозяйства путей и контактной сети, ввод в строй локомотивов, занятость людей. Мы минимально принимали меры, которые напрямую связаны к сокращению, хотя некоторое количество людей пришлось сократить. Одновременно начали модернизацию хозяйства Крымской дороги», — рассказал гендиректор.

Масштабная модернизация

Гладилин рассказал, что с 2017 года стартовала масштабная программа модернизации хозяйства Крымской железной дороги. Она рассчитана до 2025 года, предприятию в эти сроки предстоит освоить 26 млрд рублей.

«Программа модернизации предусматривает завершение ремонта путей и введение его в нормативы по срокам службы. Тогда мы абсолютно обновим путевое хозяйство на всем участке от Керчи до Джанкоя. Там все будет обновлено», — рассказал собеседник агентства.

По его словам, исторически сложилось так, что направление Джанкой — Керчь в украинские времена «было второстепенным тупиковым направлением». «А с вводом Крымского моста, железнодорожной части это станет входом в дорогу, это будет лицом [железной] дороги. То есть ситуация поменялась на 180 градусов», — отметил собеседник.

Он добавил, что железнодорожники завершили работы по обновлению пути на железнодорожном направлении Симферополь — Джанкой. «С начала производства капремонта на пути, с 2016 года, мы освоили 2,5 млрд рублей: 207 км путей отремонтировали, сменили 53 стрелочных перевода на новые. Осталось меньше половины, нужно отремонтировать всеми видами 157 км пути, положить 77 стрелок», — уточнил Гладилин.

Второе, что предстоит сделать КЖД по программе модернизации, — восстановить локомотивный парк, третье — обустроить систему центральной блокировки и энергоснабжения (для управления светофорами и стрелками). «Все это будет готово к тому моменту, когда пойдут поезда по мосту. Мы их готовы принимать и сегодня, но требуется произвести в хозяйстве необходимые улучшения», — отметил собеседник агентства.

Что касается вокзалов, то, по его словам, КЖД «не планирует затрат капитального характера » по этому направлению. «Серьезных работ по нашим решающим вокзалам сегодня не требуется «, — сказал он.

Новые технологии

Гендиректор также рассказал, что после воссоединения Крыма с Россией на КЖД практически с нуля была создана ремонтная база, позволяющая на полуострове проводить ремонтные работы локомотивов и путевой техники.

«Нам пришлось ремонтную базу создавать с нуля. И мы сегодня оснастили депо и получили лицензии, которые позволяют проводить довольно сложные ремонтные работы», — рассказал Гладилин.

Так, в регионе было создано предприятие «Путевая машинная станция». «Сегодня мы всеми видами ремонтов пути обеспечиваем себя. За два с небольшим года с момента создания [с мая 2016 года] это предприятие отремонтировало более 200 км путей с приведением к нормативам, что позволяет поездам ходить с установленными скоростями», — рассказал Гладилин.

Кроме того, на КЖД был с нуля создан центр транспортной безопасности, добавил гендиректор.

Такая работа на Крымской железной дороге «потребовала привлечения штата людей, увеличения зарплаты», сообщил собеседник ТАСС. «В 2014 году средняя зарплата на КЖД была 11 тыс. рублей, сегодня она составляет 30,8 тыс. рублей. Это примерно мы сравнялись по уровню зарплаты с СКЖД и немного опережаем среднюю зарплату по Крыму (по данным министерства экономического развития Крыма, она составляет 26 тыс. рублей — прим. ТАСС)», — рассказал Гладилин.

Миллионы — по железной дороге

Руководитель предприятия сообщил, что в первый год после запуска железной дороги через Керченский пролив ожидается, что в Крым на поездах будут приезжать миллионы россиян.

«На основе научных проработок, проводимых специализированным институтом изучения рынка, мы ожидаем в 2020 году 3 млн пассажиров, приехавших по мосту в Крым, и 3 млн уехавших. И это первый год. Дальше, если будет спрос — а он должен развиваться, — будет расти и пассажирское сообщение с другими регионами России «, — рассказал Гладилин.

Он считает некорректным сравнивать нынешние пригородные перевозки пассажиров в Крыму с перевозками на дальнем сообщении. «В прошлом году мы отправили 3,2 млн пассажиров, а в этом году по динамике мы ожидаем отправлений 3,35 млн пассажиров. Мы прирастаем на 3% каждый год в пассажирообороте. Естественно масса людей каждый день пользуется электричками, но для дальнего сообщения другие мерила», — рассказал собеседник.

По грузовым перевозкам КЖД ожидает в первый год перевозку от 3 до 4,5 млн тонн грузов, добавил он.

Источник: ТАСС