Из-за сурового климата и национального самосознания невозможно завоевать Россию

СМИ рассказали, почему невозможно завоевать Россию
Россия, США, Китай, Индия и Афганистан являются странами, которые невозможно завоевать, полагает специализирующийся на военной тематике американский ресурс We are the Mighty.
В списке причин, по которым захват России представляется невозможным, портал называет не только суровые климатические условия, огромную территорию и армию, но и особенности национального самосознания. «Русские скорее уничтожат свою страну, чем оставят ее какому-либо захватчику», — отмечает We are the Mighty. Захватчикам следует помнить, что им придется сражаться с «каждым русским в 11 часовых поясах», отмечает издание.
Соединенные Штаты не получится завоевать не только из-за мощных Вооруженных сил, большой территории и высокой численности населения, но также из-за разрешения гражданам иметь собственное оружие.
Невозможность захвата Китая издание объясняет 1,3-миллиардным населением страны. Дополнительными факторами считаются большая площадь государства, заболевания, обусловленные перенаселенностью, а также развитая экономика, копирующая технологические достижения других стран, следствием которой могут оказаться мощные ВС.
В качестве сложностей, с которыми столкнуться потенциальные завоеватели Индии We are the Mighty отмечает климатические и географические особенности, а также «военно-морскую стратегию», предполагающую наполнение прибрежных морских вод субмаринами, препятствующими вражеским кораблям.
Афганистан, как отмечает издание, невозможно захватить из-за сложного географического рельефа, а также необходимостью подчинения многонационального населения.
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Никогда не говори никогда!!!
Как по мне, так за такую россию я воевать не пойду. Мне совершенно наплевать на эту вражественную к нормальным людям территорию.
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