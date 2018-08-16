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Из-за сурового климата и национального самосознания невозможно завоевать Россию

Одной из причин невозможности захвата США СМИ назвали большое количество оружия на руках американце, а Китай — из-за 1,3-миллиардного неселения.

16.08.2018 Фото: pixabay Один комментарий

Из за сурового климата и национального самосознания невозможно завоевать Россию

СМИ рассказали, почему невозможно завоевать Россию

Россия, США, Китай, Индия и Афганистан являются странами, которые невозможно завоевать, полагает специализирующийся на военной тематике американский ресурс We are the Mighty.

В списке причин, по которым захват России представляется невозможным, портал называет не только суровые климатические условия, огромную территорию и армию, но и особенности национального самосознания. «Русские скорее уничтожат свою страну, чем оставят ее какому-либо захватчику», — отмечает We are the Mighty. Захватчикам следует помнить, что им придется сражаться с «каждым русским в 11 часовых поясах», отмечает издание.

Соединенные Штаты не получится завоевать не только из-за мощных Вооруженных сил, большой территории и высокой численности населения, но также из-за разрешения гражданам иметь собственное оружие.

Невозможность захвата Китая издание объясняет 1,3-миллиардным населением страны. Дополнительными факторами считаются большая площадь государства, заболевания, обусловленные перенаселенностью, а также развитая экономика, копирующая технологические достижения других стран, следствием которой могут оказаться мощные ВС.

В качестве сложностей, с которыми столкнуться потенциальные завоеватели Индии We are the Mighty отмечает климатические и географические особенности, а также «военно-морскую стратегию», предполагающую наполнение прибрежных морских вод субмаринами, препятствующими вражеским кораблям.

Афганистан, как отмечает издание, невозможно захватить из-за сложного географического рельефа, а также необходимостью подчинения многонационального населения.

Источник: РИА Новости


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(1) Комментарий

  1. Аноним

    Никогда не говори никогда!!!
    Как по мне, так за такую россию я воевать не пойду. Мне совершенно наплевать на эту вражественную к нормальным людям территорию.

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