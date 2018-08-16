Лишиться сверходохов вместе с металлургами могут и химики для выполнение майского указа Путина

Минпромторг России проводит консультации с металлургическими и химическими компаниями по вопросу возможного изъятия в федеральный бюджет дополнительных доходов, полученных компаниями из-за сложившейся рыночной конъюнктуры. В ближайшее время министерство подготовит свою позицию, сообщили ТАСС в пресс-службе Минпромторга.

«В рамках проработки поручений президента и правительства Минпромторг проводит консультации с компаниями металлургической и химической отраслей. Анализируется возможное влияние на экономику, в том числе на инвестиционные планы конкретных компаний, и на отрасли в целом потенциальных мер по изъятию дополнительных доходов, получаемых компаниями, в бюджет государства. В ближайшее время будет сформирована консолидированная позиция по данному вопросу», — отметили в Минпромторге.

Изъять у металлургических и химических компаний 513,7 млрд рублей дополнительных доходов ранее предложил помощник президента РФ Андрей Белоусов в письме Владимиру Путину. Средства можно направить на выполнение майского указа президента, считает Белоусов.

По подсчетам Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП), капитализация фондового рынка РФ в результате данных мер может упасть на 3 трлн рублей. В РСПП также предупредили, что инициатива Белоусова негативно скажется на инвестиционной привлекательности страны.

В международном рейтинговом агентстве Fitch считают, что увеличение налоговой нагрузки окажет давление на прибыльность компаний и сократит имеющиеся денежные потоки, а также вынудит предприятия снизить дивидендные выплаты, сократить капитальные затраты или нарастить кредитное плечо (соотношение заемного и собственного капитала).

Источник: ТАСС