Британские ВВС сопроводили «приблизившиеся к пространству НАТО» российские Су-24

Минобороны опровергло сообщение британских королевских ВВС о якобы перехвате в понедельник 13 августа «шести российских бомбардировщиков Су-24» над акваторией Черного моря. Как отметили в ведомстве, четыре самолета выполняли плановые учебные полеты, среди них не было ни одного Су-24.

Кроме того, в министерстве заявили, что полеты самолетов морской авиации выполняются в строгом соответствии с международными правилами, не нарушая границ других государств.

Также в Минобороны рассказали, что российские самолеты никто не сопровождал, так как истребитель одной из стран НАТО был на удалении в 30 километров.

Версия Британии

По версии королевских ВВС, два британских истребителя Eurofighter Typhoon в понедельник сопроводили российские Су-24 над акваторией Черного моря вблизи воздушного пространства НАТО.

Как отметили в ведомстве, истребители подняли в воздух с авиабазы в Румынии из-за того, что «шесть российских самолетов Су-24 приблизились к пространству НАТО», отметили в ведомстве.

Британские ВВС не первый раз поднимают в воздух свои истребители для сопровождения российских самолетов. Так, в конце июля два истребителя Typhoon вылетели с военной базы в Румынии в связи с полетами Су-24 вблизи пространства НАТО. В мае британские истребители также сопроводили Ил-20 над Черным морем.

Источник: РИА Новости