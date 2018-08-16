Третий «интерсексуальный» пол стал законным в Германии

Правительство Германии распорядилось закрепить третий пол в книгах записи актов гражданского состояния. Об этом сообщило Федеральное министерство внутренних дел страны в Twitter.

В соответствии с поправками, помимо «мужского» и «женского» пола в Германии будет существовать «интерсексуальный» пол. Таким образом правительство Германии планирует помочь людям, которые не могут определить свою принадлежность к какому-либо из двух полов.

Отмечается, что законопроект разработали по решению Конституционного суда Германии от 10 октября 2017 года, теперь его рассмотрят в бундестаге.

В мире правовое признание «третьего пола» также закреплено в Австрии, Австралии, Новой Зеландии, США, Канаде, Индии, Пакистане и Непале.

Источник: РИА Новости