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С нарушением строят здание для юридической фирмы в Микрорайоне Бердска

На арендатора земельного участка рядом с домом №134 по ул. Красная Сибирь составили административный протокол за отсутствие паспорта объекта.

16.08.2018 Автор: Галина Панчева Фото: Курьер. Среда. Бердск 2 коммент.

С нарушением строят здание для юридической фирмы в Микрорайоне Бердска

Строительство здания, в котором будут оказывать юридичесие услуги, ведется недалеко от остановки ДК «Родина»

Строительство без паспорта объекта ведется рядом с домом №134 по ул. Красная Сибирь в Бердске. Бердчане посчитали, что коли нет обязательного паспорта объекта, то строительство ведется незаконно.

— На Красной Сибири у дома №134 на красивой лужайке идет тайное строительство какого-то киоска. Почему тайное, а паспорта строительства нет на заборе, сам забор поставили уже месяц назад. Сейчас прорыли траншею от подстанции и выкопали под фундамент. Сегодня видимо будет заливка бетоном. Объект небольшой, где-то 5 на 5 метров. Рядом с березками, скорее всего, очередная шашлычная или кафе-закусочная. Так как к подстанции прорыли траншею, значит, есть договоренность с электриками. Так как паспорт объекта за месяц не повесили, значит, строительство ведется по-тихому, и земелька продана тоже по-тихому. Если наш мэр не знает, то грош ему цена. Я думаю, что объект на таком видном месте трудно не заметить, и кто-то дал согласие на его строительство. Мало нам киосков напротив у «Поляны», так теперь и здесь уродуют вид. Хотелось бы, что бы хоть кто-то ответил , что строится, кто разрешил? — обратился с вопросом в «Курьер. Среда. Бердск» бердчанин Владимир Владимирович.

Земельный участок, расположенный в районе дома № 134 по ул. Красная Сибирь, предоставлен в аренду ИП Кислевой А.А. для строительства объекта социально-бытового назначения. В отношении данного участка выдано разрешение на строительство «Комплекса зданий социально-бытового назначения». Первая очередь строительства – здание для оказания юридической помощи населению, рассказали «Курьер. Среда. Бердск» в управлении градостроительства. Проектом предусмотрено строительство одноэтажного здания общей площадью 25, 2 кв.м.

Специалисты бердской горадминистрации совместно со специалистами административно-технической инспекции выявили нарушение требований пп.4 п.1 раздела 7 VII правил благоустройства на территории города Бердска: отсутствие паспорта объекта строительства, который содержит информацию о застройщике, названии объекта, сроках строительства, контактах и другие необходимые сведения. Административно-техническая инспекция выписала протокол об административном правонарушении в отношении застройщика, отметили в управлении градостроительства.


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(2) Комментариев

  1. Аноним

    Очередную собачью будку поставят :-!

    Thumb up 6 Thumb down 2

  2. +1

    Ужас то какой, отсутствует паспорт

    Thumb up 2 Thumb down 2

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