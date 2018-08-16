С нарушением строят здание для юридической фирмы в Микрорайоне Бердска

Строительство без паспорта объекта ведется рядом с домом №134 по ул. Красная Сибирь в Бердске. Бердчане посчитали, что коли нет обязательного паспорта объекта, то строительство ведется незаконно.

— На Красной Сибири у дома №134 на красивой лужайке идет тайное строительство какого-то киоска. Почему тайное, а паспорта строительства нет на заборе, сам забор поставили уже месяц назад. Сейчас прорыли траншею от подстанции и выкопали под фундамент. Сегодня видимо будет заливка бетоном. Объект небольшой, где-то 5 на 5 метров. Рядом с березками, скорее всего, очередная шашлычная или кафе-закусочная. Так как к подстанции прорыли траншею, значит, есть договоренность с электриками. Так как паспорт объекта за месяц не повесили, значит, строительство ведется по-тихому, и земелька продана тоже по-тихому. Если наш мэр не знает, то грош ему цена. Я думаю, что объект на таком видном месте трудно не заметить, и кто-то дал согласие на его строительство. Мало нам киосков напротив у «Поляны», так теперь и здесь уродуют вид. Хотелось бы, что бы хоть кто-то ответил , что строится, кто разрешил? — обратился с вопросом в «Курьер. Среда. Бердск» бердчанин Владимир Владимирович.

Земельный участок, расположенный в районе дома № 134 по ул. Красная Сибирь, предоставлен в аренду ИП Кислевой А.А. для строительства объекта социально-бытового назначения. В отношении данного участка выдано разрешение на строительство «Комплекса зданий социально-бытового назначения». Первая очередь строительства – здание для оказания юридической помощи населению, рассказали «Курьер. Среда. Бердск» в управлении градостроительства. Проектом предусмотрено строительство одноэтажного здания общей площадью 25, 2 кв.м.

Специалисты бердской горадминистрации совместно со специалистами административно-технической инспекции выявили нарушение требований пп.4 п.1 раздела 7 VII правил благоустройства на территории города Бердска: отсутствие паспорта объекта строительства, который содержит информацию о застройщике, названии объекта, сроках строительства, контактах и другие необходимые сведения. Административно-техническая инспекция выписала протокол об административном правонарушении в отношении застройщика, отметили в управлении градостроительства.