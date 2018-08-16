От пятибалльной системы оценки знаний не откажутся в российских школах

Пятибалльная система оценки знаний является для российских школьников традиционной, дальше дискуссии о том, чтобы перейти на другую систему, дело не пойдет. Такое мнение высказала журналистам глава Минпросвещения Ольга Васильева.

«Пятибалльная система у нас существует уже 75 лет. Она традиционная для нашей страны. Идея перехода [на другую систему оценок] у нас обсуждается время от времени, сейчас она начала обсуждаться более активно. Далее дискуссии речь не пойдёт. Никаких серьезных предложений ни от кого не поступало», — сказала министр.

Ранее в СМИ сообщалось, что новая версия электронного дневника и журнала в Москве (ЭЖД) позволяет учителям использовать не только пятибалльную систему оценивания, но и сто-, и десятибалльную шкалу. Отмечалось, что это дает более широкие возможности для контроля за успеваемостью детей, в отличие от привычной пятибалльной системы.

Предметные концепции

Глава Минпросвещения заявила, что в октябре будут приняты пять предметных концепций, в том числе по физкультуре и ОБЖ.

«Мы уже много сделали для создания единого образовательного пространства. Были сформированы предметные концепции, многие из них приняты, такие как историко-культурный стандарт, концепция русского языка и литературы. А обществознание, география, физическая культура, искусство и ОБЖ, надеюсь, будут приняты на ближайшей коллегии ведомства. Ориентировочно она готовится в конце октября», — отметила министр.

Минобрнауки совместно с профессиональным сообществом продолжает заниматься модернизацией образования, а также созданием единого образовательного пространства. В 2013 году был утвержден историко-культурный стандарт. В 2018 году учебники по истории, чтобы попасть в федеральный перечень, должны были пройти экспертизу на соответствие стандарту. Концепция математического образования, принятая в том же году, способствовала разделению ЕГЭ по математике на базовый и профильный уровни.

Источник: ТАСС