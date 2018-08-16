Гироскутеры регистрировать в ГИБДД предлагают в Госдуме

Депутат Госдумы от ЛДПР Василий Власов предложил ввести регистрацию такого личного электротранспорта, как сегвеи, гироскутеры, моноколеса.

С этой идеей он обратился к начальнику Главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения МВД Михаилу Черникову, письмо есть в распоряжении РИА Новости.

Кроме того, Власов предложил дополнить правила дорожного движения пунктами, регулирующими поведение владельцев электротранспорта. По его мнению, властям «необходимо научиться максимально оперативно реагировать на новые вызовы науки и техники».

Еще один депутат, член думского комитета по транспорту и строительству Александр Васильев считает, что предложение Власова не имеет перспективы. Поэтому он, со своей стороны, предложил ввести для гироскутеров, сегвеев и моноколес ограничения по мощности (до пяти киловатт) и по скорости (до сорока километров в час). Васильев пояснил, что речь идет о запрете на ввоз в Россию таких средств передвижения, если они не соответствуют установленным требованиям.

Такие правила могли бы разработать Минпромторг совместно с Госавтоинспекцией, считает Васильев.

Депутат добавил, что эта проблема актуальна, скорее, только для Москвы — в других городах не так часто используют сегвеи и гироскутеры.

Источник: РИА Новости