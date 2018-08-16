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Путин приехал в Пятигорск посмотреть на современных героев

Президент встретится с участниками молодежного форума «Машук», на который собрались представители Северо-Кавказских регионов.

16.08.2018 Фото: Кремлин.ру Нет комментариев

Путин приехал в Пятигорск посмотреть на современных героев

Владимир Путин на форуме «Машук»

Президент России Владимир Путин прибыл в Ставропольский край, чтобы посетить проходящий в Пятигорске молодежный форум «Машук» и пообщаться с его участниками.

Как сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, «Путин ознакомится в целом с этим форумом, пройдется по всем проектам, которые молодежь разрабатывает, выступит перед участниками лагеря, посетит экспозицию «Современные герои России», — рассказал Песков, добавив, что Путин по традиции познакомится с ребятами — участниками форума.

Северо-Кавказский молодежный образовательный форум «Машук-2018» проводится на территории Пятигорска у подножия горы Машук на Комсомольской поляне с 2010 года. За восемь лет в нем приняли участие около 20 тыс. человек, передает ТАСС. В этом году форум проходит с 10 по 24 августа, на него съехались почти 2 тыс. представителей из регионов Северо-Кавказского федерального округа, других субъектов РФ и стран ближнего и дальнего зарубежья. Форум проходит в две смены: «Добровольчество» (10-17 августа) и «Гражданское общество» (17-24 августа).

После посещения форума «Машук» президент прилетит в Сочи, где состоится встреча с президентом Туркмении Гурбангулы Бердымухамедовым. Также Путин встретится с членом политбюро ЦК КПК, куратором международного блока Ян Цзечи.

Подробнее на ТАСС:


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