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Смог от горящей мусорной свалки накрыл весь Бердск и трассу Р-256

Полигон твердых бытовых отходов загорелся под утро 16 августа. Удалось локализовать пожар на площади около 100 кв. метров.

16.08.2018 Автор: Анастасия Солодкова Фото: Курьер. Среда. Бердск Нет комментариев

Смог от горящей мусорной свалки накрыл весь Бердск и трассу Р 256

Центр Бердска в дыму

Около 8 часов утра сегодня, 16 августа, Бердск накрыл смог с запахом гари. Как сообщили «Курьер. Среда. Бердск» в Единой дежурной диспетчерской службе, снова горит бердская мусорная свалка.

По словам начальника управления гражданской защиты Бердска Василия Пономарева, полигон загорелся под утро. Роза ветров направила дым на город. Василий Васильевич исключил поджог. По предварительным данным, это «естественные процессы» — тлевший на глубине мусор воспламенился.

-Произошло самопроизвольное возгорание. Воспламенилось, потому что процессы идут. Меры приняты. Очаг локализовали. Сейчас наращивают группировку, увеличивают количество техники. Заливка водой только вредит — она дает дополнительное ускорение огню, потому что в воде кислород. Поэтому единственная методика — засыпать грунтом, — прокомментировал «Курьер. Среда. Бердск» начальник УГЗ.

По его словам площадь горения на полигоне твердых бытовых отходов составила около 100 кв. метров. Очаг возгорания устранили силами сотрудников свалки. Сейчас засыпают территорию грунтом.

Судя по всему, дым от горящей валки накрыл пол-Бердска. Горожане жалуются, что трудно дышать не только в районах, приближенных к мусорному полигону, но и в более отдаленных. Смог и запах гари накрыл центр города и добрались до Микрорайона. Автомобилисты сообщают «Курьер. Среда. Бердск», что в дыму часть бердского участка федеральной трассы Р-256.

По уточненной информации, на место возгорания пригнали дополнительную технику.

-Сейчас работают 5 КамАЗов, два бульдозера и два погрузчика. В ближайшее время потушат окончательно, — пояснил «Курьер. Среда. Бердск» Василий Пономарев.

 


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