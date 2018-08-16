Убили 9-летнюю девочку и истязали ее сестру приемные родители в Татарстане

В Республике Татарстан возбуждены уголовные дела в отношении приемной матери убитой 9-летней девочки в связи с истязанием сестры погибшей. Об этом в среду сообщили в главке Следственного комитета.

Следственными органами СКР Татарстана продолжается расследование уголовного дела по факту убийства 9-летней девочки ее 39-летним опекуном Романом Григорьевым. 15 августа в отношении супруги обвиняемого – 37-летней Эллы Григорьевой в связи с истязанием сестры погибшего ребенка возбуждены уголовные дела по признакам преступления, предусмотренных п. «г» ч. 2 ст. 117 УК РФ (истязание несовершеннолетнего), ст. 156 УК РФ (неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего).

По версии следствия, с августа 2017 по июнь 2018 года подозреваемая систематически наносила побои девочке 2008 года рождения – сестре убитого ребенка, также находившейся под опекой Григорьевых. Так, в мае 2018 года женщина, из личных неприязненных отношений, приставила лезвие ножа к шее приемной дочери, после чего нанесла им ей порезы. В настоящее время Григорьева задержана, в ближайшее время следствие обратится в суд с ходатайством об избрании в отношении нее меры пресечения в виде заключения под стражу.

Тело убитой Романом Григорьевым девочки было обнаружено 4 августа 2018 года в одном из домов деревни Горка Алексеевского района с множественными телесными повреждениями. По версии следствия, за несколько дней до этого он нанес ей множественные удары ногами по различным частям тела. Причиной смерти стала черепно-мозговая травма. В настоящее время Григорьеву предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного п. «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство малолетнего). Судом по ходатайству следователя в отношении него избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Кроме того, в рамках расследования уголовного дела по факту неосуществления должного контроля за условиями проживания ребенка в приемной семье социальными работниками (ст. 293 УК РФ) задержана бывшая начальник отдела опеки и попечительства исполкома Алексеевского района 56-летняя Елена Секалина, занимавшая эту должность в 2013-2017 годах.

В настоящее время двое других детей, находившихся под опекой Григорьевых, помещены в социальный приют.

Проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего, а также выявление дополнительных эпизодов преступной деятельности. Расследование уголовных дел продолжается.