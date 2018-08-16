Насиловали мальчиков на протяжении 15 лет в детдоме Санкт-Петербурга

Главным следственным управлением СК России завершены следственные действия в отношении бывшего директора школы №565 Кировского района города Санкт-Петербурга Станислава Виноградова, бывшего замиректора детского дома Михаила Елина, бывших воспитанников и учеников школы Павла Прикащикова, Кирилла Покалюка и Андрея Соловьева. В зависимости от роли каждого они обвиняются в совершении преступлений, предусмотренных ст. 132 УК РФ.

По данным следствия, в период с 2002-го по 2017 годы обвиняемые совершали мужеложство и иные насильственные действия сексуального характера в отношении воспитанников детского дома «Центр для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей «Центр содействия семейному воспитанию №8». В настоящее время обвиняемые и их защитники знакомятся с материалами уголовного дела.

Также к уголовной ответственности привлечен фотограф Александр Брыков. Ему вменяется совершение преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 242.1, п. «д» ч. 2 ст. 132 УК РФ (изготовление и распространение порнографических материалов; насильственные действия сексуального характера). Как полагает следствие, в 2005-2008 годах Брыков приводил в свою квартиру несовершеннолетних воспитанников вышеуказанного детского дома, снимал с их участием порнографические материалы и совершал в отношении детей насильственные действия сексуального характера. Уголовное дело в отношении него уже направлено в суд.

Следствием дана правовая оценка и действиям бывшего директора детского дома Наталье Федоровой, которой инкриминируется ч. 1 ст. 293 УК РФ (халатность). Она обвиняется в том, что не отреагировала должным образом на сообщения о фактах противоправных действий в отношении воспитанников детского дома. Расследование этого уголовного дела находится на завершающей стадии.

Кроме того, завершено расследование уголовного дела в отношении бывшего воспитателя детского дома Валентина Михайлова, родственника одного из обвиняемых Вячеслава Прикащикова и бывшего воспитанника детского дома Михаила Никитина. По версии следствия, после того, как правоохранительным органам стало известно о фактах сексуального насилия в отношении детей, обвиняемые принуждали потерпевших к даче ложных показаний, уклонению от дачи показаний, при этом шантажируя и угрожая убийством (ч. 2 ст. 309 УК РФ).

Таким образом, следствием дана правовая оценка действиям всех лиц, причастных к совершению преступлений в отношении воспитанников детского дома, сообщили в главке Следственного комитета 15 августа.