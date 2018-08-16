Недовольны новым асфальтом после ремонта коллектора жители Бердска

Подрядная организация заасфальтировала на ул. Ушакова 2000 кв. м. дороги
После аварийного ремонта коллектора уложили асфальт на участке дороги по ул. Ушакова в Бердске. Но качество проводимых работ не устраивает некоторых жителей частного сектора.
Автор видео Галина Панчева
Житель дома №58 по ул. Ушакова Роман Молотов уверен, что после такой укладки асфальта его участок будет будет постоянно топить дождевыми и талыми водами.
— Когда асфальт закатали с противоположной стороны, прошел дождь и на нашей стороне образовалась огромная лужа — мы из дома не могли выйти. Сейчас асфальт делают вровень со старым поребриком, поэтому вся грязь с дороги пойдет к нам, — объяснил 14 августа «Курьер. Среда. Бердск» Молотов.
На прошедшем 13 августа совещании чиновников обсуждался вопрос по благоустройству ул. Ушакова.
Заместитель директора УКС Юрий Бекетов доложил, что в ближайшие дни благоустройство будет завершено.
Мэр Бердска поинтересовался, согласованы ли въезды и выезды во дворы с жителями, учтены ли их интересы.
— Чтобы не было проблем, что поребрик поставили неудачно, — отметил Евгений Шестернин.
Проблема участка рядом с домом №58 по ул. Ушакова уже разрешена: в этом месте сделали разуклонку и вода не будет подходить к дому, рассказал «Курьер. Среда. Бердск» 15 августа директор управления капитального строительства (УКС) Алексей Егошин.
По словам Алексея Егошина, на ул. Ушакова завершились работы по укладке асфальта. Всего его положили 2000 кв. м. Сейчас рабочие проводят обрезку веток и кустарников. До конца недели полностью очистят от грязи и мусора участок, где проводился аварийный ремонт коллектора, отметил Алексей Николаевич.
По словам Романа Молотова, асфальт возле его дома, действительно, подняли, но поребрик так и не положили.
Напомним, с 25 на 26 июня по ул. Ушакова на участке от ул. Советской до ул. Некрасова произошло обрушение канализационного коллектора. Протяженность обвала составила 100 погонных метров, по остальной трассе наблюдалось проседание грунта. Было принято решение обрушить свод коллектора на всем аварийном участке и провести аварийно-восстановительные работы на протяженности 100-305 погонных метров.
Ремонтные работы проводились без остановки коллектора, с текущими сточными водами. В связи с невозможностью прекращения водоотведения в Микрорайоне и Военном городке. Перекачка стоков велась одновременно пятью насосными станциями.
При таких объемах движения стоков было невозможно избежать их выхода на рельеф. Они вышли на ул. Краснофлотскую, Советскую, Водосточную и переулок Урицкого. В течение первых дней аварийной ситуации была организована масштабная очистка мест обрушения трубы от грязи и ила.
Выполнение работ по восстановлению участка позволило устранить аварийную ситуацию всего на 10% протяженности этого коллектора. Стоимость работ составила 15 млн рублей. Деньги выделены из областного бюджета.
С 12 июля в Бердске был снят режим чрезвычайной ситуации, возобновлено горячее водоснабжение для жителей Микрорайона.
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Нормально там всё с асфальтом и тем как укладывают. Просто жители этих домов слегка зажрались, привыкнув к тому, что возле их дома проходит пешеходная дорожка и асфальтовая дорога. Они не в курсе про то, что нет в частном секторе коллектора для сбора воды с дорог.
Единственный способ собрать воду с дороги — это канава. Когда проектировали все эти дороги, советская власть даже не думала о том, чтобы сделать всё по человечески. А нынешняя администрация из-за отсутствия денег на асфальтирование частного сектора возложила ответственность по водоотведению на жителей. Не хочешь в доме воды — копай канаву, если заросла — мы придем и можем оштрафовать. Топит, ты нам пишешь? Вот тебе документ по которому эту канаву копать и чистить ты должен сам. При том что речь идет о муниципальной земле.
Так вот и живем.
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