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Ямочный ремонт за 2, 6 млн рублей сделают на дорогах Бердска

Предстоит отремонтировать 3700 кв. метров улично-дорожной сети до 30 сентября.

16.08.2018 Автор: Галина Панчева Фото: Курьер. Среда. Бердск Один комментарий

Ямочный ремонт за 2, 6 млн рублей сделают на дорогах Бердска

Ямочный ремонт на бердских дорогах проводят весной и осенью

Текущий ямочный ремонт предстоит уличной дорожной сети Бердска. Заказчиком выступает Центр муниципальных услуг. Разыгрывается тендер на 2, 59 млн рублей. Дата начала подачи заявок 14 августа.

Электронный аукцион на проведение работ по ямочному ремонту пройдет 27 августа.

К участию в закупке допускаются только субъекты малого предпринимательства и социально ориентированные некоммерческие организации.

Победителю аукциона предстоит отремонтировать 3700 кв. м. уличной дорожной сети. Сроки завершения работы с даты подписания договора по 30 сентября 2018 года.


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(1) Комментарий

  1. Аноним

    А раньше ни как нельзя начать сейчас постоянно дожди пойдут ,опять деньги на ветер.

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