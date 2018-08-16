Ямочный ремонт за 2, 6 млн рублей сделают на дорогах Бердска

Британские ВВС сопроводили «приблизившиеся к пространству НАТО» российские Су-24
Насиловали мальчиков на протяжении 15 лет в детдоме Санкт-Петербурга
Из-за сурового климата и национального самосознания невозможно завоевать Россию
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Дренаж в Бердске: параллельно работают две буровые установки из Белгорода по осушению города
Картами Visa и MasterCard больше не пользуются в Крыму
С нарушением строят здание для юридической фирмы в Микрорайоне Бердска
А раньше ни как нельзя начать сейчас постоянно дожди пойдут ,опять деньги на ветер.
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