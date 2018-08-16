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Бросавшего сорванные с клумбы цветы в Вечный огонь пьяного задержали в Санкт-Петербурге

Возбуждено уголовное дело по статье «Надругательство над телами умерших». На марсовом поле, где произошло ЧП, похоронены петроградские рабочие и партийные работники.

16.08.2018 Фото: Курьер. Среда. Бердск Нет комментариев

Бросавшего сорванные с клумбы цветы в Вечный огонь пьяного задержали в Санкт Петербурге

Погибшего похоронят в ближайшее время

Как пояснили в полиции, 7 августа в дежурную часть Центрального района Петербурга поступило сообщение от очевидцев о мужчине, который рвал цветы на Марсовом поле и бросал их в Вечный огонь. Нарушитель находился в состоянии алкогольного опьянения. Он был задержан и доставлен в ближайший отдел полиции.

«В отношении указанного лица возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 244 УК РФ (надругательство над телами умерших либо уничтожение, повреждение или осквернение мест захоронения, надмогильных сооружений или кладбищенских зданий). Подозреваемому была избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении», — сказали в пресс-службе.

На Марсовом поле похоронены петроградские рабочие, погибшие в Февральскую революцию 1905 года, павшие во время Ярославского восстания 1918 года, участники обороны Петрограда от войск генерала Юденича. И до 1933 года там хоронили советских партийных работников.

Источник: РАПСИ


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