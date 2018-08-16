Инструкция: Как не потеряться в лесу грибникам и ягодникам

Новосибирские спасатели дают советы, как не потеряться в лесу в поисках дикоросов и что делать, если вы все-таки заблудились. Перед походом в лес в первую очередь необходимо озвучить родным выбранный для собирания грибов маршрут и сообщить, во сколько вы планируете вернуться домой. В одежде стоит отдать предпочтение ярким непромокаемым вещам, например, белого или красного цветов. От камуфляжного костюма лучше отказаться: в нем вас попросту могут не обнаружить, даже если вы будете находиться поблизости от спасателей.

Не забудьте взять с собой заряженный мобильный телефон, спички, нож, запас воды и продуктов. Пожилым людям нужно позаботиться о медикаментах первой необходимости. Перед поездкой в лес будет не лишним ознакомиться с прогнозом погоды.

В поисках дикоросов спасатели советуют не ходить по лесу в одиночку и не забираться совсем в глушь — ходите там, где берет сотовая связь, чтобы у вас всегда была связь с внешним миром. По возможности запоминайте на пути как можно больше предметов: необычные деревья, камни, водоемы и т. д. Это значительно облегчит вам обратную дорогу.

Если вы все-таки заблудились, не паникуйте. Остановитесь и вспомните, откуда вы пришли, прислушайтесь — не раздаются ли поблизости крики, лай собак, шум машин или проходящего поезда. Эти звуки помогают правильно сориентироваться на местности и выйти к людям. По возможности заберитесь на высокое дерево, чтобы осмотреться — нет ли рядом деревни или реки.

Сообщите о своем исчезновении родственникам и позвоните с сотового телефона по номеру 101 или 112. Если на ваши поиски отправились спасатели, лучше не делать лишних телодвижений — разведите костер, по дыму которого вас будет проще обнаружить. Будьте аккуратны с огнем – не устройте лесной пожар.

При самостоятельном поиске маршрута выбирайте для движения линию электропередач, железную дорогу, газопровод или реку — они в конечном итоге приведут вас к людям.

Постарайтесь вспомнить последнюю примету на знакомом участке пути и проследить к нему дорогу. Если есть возможность, заберитесь на самое высокое дерево, и осмотритесь. Ищите шумные и протяженные ориентиры: железную дорогу, шоссе, реку. Лучше держаться открытой местности. Обнаружив реку или ручей, направляйтесь вниз по течению. Поисковые группы в первую очередь ищут у рек. Найти людей помогают звуки. Трактор слышно за 3-4 километра, лай собаки за 2-3 километра, шум поезда слышно за 10 километров. Лесная или проселочная дорога ведет к жилью. Если ветки на тропе бьют в лицо, значит тропа звериная.

Оставляйте отметки о своих передвижениях, стрелки можно выкладывать на видимых местах из веток и камней, делайте зарубки или подламывайте веточки. По ним вас быстрее найдут. Ни при каких обстоятельствах не теряйте присутствия духа и не паникуйте!

Если же время подошло к ночи, а вы все еще блуждаете по лесу, займитесь организацией ночлега — передвижения в темное время суток могу обернуться травмами. Место для ночлега должно быть высоким и сухим, лучше у большого дерева. Разведите костер и старайтесь поддерживать его всю ночь. Так вас быстрее найдут спасатели.