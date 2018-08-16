Безналичные платежи от клиентов принимает в трех офисах ИД «БукЪвица»

С 10 июля в трех офисах Издательского дома «БукЪвица» открыт прием платежей от клиентов по картам.

Адреса:

Бердск

ул.Ленина, 38, тел.8(383-41) 2-70-12, 8-913-204-85-02

ул.К.Маркса, 24, офис 2, тел. 8(383-41)2-15-5, 8-913-947-84-69

Искитим

ул.Вокзальная, д. 4, офис 27, тел.8(383-43) 29-300, 8-913-952-96-60

Принимаем безналичные платежи за рекламу, объявления и услуги.