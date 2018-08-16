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Фотомарафон «Моя любимая тёща! Моя любимая свекровь!» запускает «Курьер.Среда.Бердск»

По просьбам читателей к тёщиному марафону присоединились свекрови! Ждем фото дорогих тёщ и свекровей Бердска.

16.08.2018 Фото: pxhere.com 5 коммент.

Фотомарафон «Моя любимая тёща! Моя любимая свекровь!» запускает «Курьер.Среда.Бердск»

Сделай подарок маме своей супруги

и своей любимой тёще! Любите блинчики?

А грибочки? А борщец?

Сделай подарок маме своего обожаемого мужа!

Объявляем новый фотомарафон! Он посвящен очень важному человеку – тёще! Ведь именно она мама вашей прекрасной супруги! Сделайте подарок обеим любимым женщинам!

По просьбам читателей к этому марафону присоединились свекрови! Поэтому теперь мы ждем фото дорогих тёщ и свекровей Бердска.

Акцию снимков обожаемых тёщ исвекровей мы посвящаем 15-летию «Курьер.Среда.Бердск» и Международному дню тёщи, который отмечается в этом году 28 октября.

Присылайте снимки – своих прекрасных тёщ и свекровок с блинами, на природе, в танце и с внуками – любых!!! — на ящик bkurer@mail.ru c пометкой «Моя любимая тёща. Моя любимая свекровь». Подпишите имя и фамилию.

Мы будем опубликуем снимки в газете «Курьер.Среда.Бердск» в конце октября. Так же мы разметим альбом «Моя любимая тёща! Моя любимая свекровь!» в группе «ВКонтакте».

Внимание! Присылая в нашу редакцию фотографию, вы даете согласие на ее публикацию на наших медийных площадках, а так же соглашаетесь на распространение персональных данных – имени и фамилии, возраста.

Фото УЖЕ начинаем принимать! Высылать можно до 1 октября 2018 года.

Справка

Каждое четвертое воскресенье октября в мире отмечается необычный, но и, несомненно, любимейший праздник любого зятя – Международный день тёщи (Mother-In-Law Day). Хотя он пока не имеет статуса официального, но весьма популярен уже во многих странах. Зародившись в 1930-х годах в США как шутка (по одной из версий – как альтернатива Дню матери), впоследствии, с каждым годом, он приобретал все больше поклонников, в том числе и в других англоязычных странах. Как свидетельствует ряд источников, данное неформальное событие стало отмечаться с 1934 года с «легкой руки» редактора одной из американских газет штата Техас, который рассказал в своем издании о данной «шутке», проведя параллель с такими уважаемыми праздниками, как День матери и День отца. Заявив, что тёща – это вторая мама, он заметил, что было справедливо, чтобы и все тёщи имели свой «профессиональный» праздник, пишет сайт Calend.ru.

Фотомарафон «Моя любимая тёща! Моя любимая свекровь!» запускает «Курьер.Среда.Бердск»
Виктор Лобанов и Галина Изюрова, фото прислала Юлия Лобанова
Фотомарафон «Моя любимая тёща! Моя любимая свекровь!» запускает «Курьер.Среда.Бердск»
Лилия и Мария Прудниковы фото прислано Lilija Прудникова
Фотомарафон «Моя любимая тёща! Моя любимая свекровь!» запускает «Курьер.Среда.Бердск»
Моя вторая мама — Попова Татьяна Андреевна

Фотомарафон «Моя любимая тёща! Моя любимая свекровь!» запускает «Курьер.Среда.Бердск»
Любимая теща — Мельникова Людмила Михайловна

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Весь сюжет: Фотомарафоны

(5) Комментариев

  1. Аноним

    А такие есть? Я чет не встречал.В основном «Дай» :-D :-D :-D

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    • Жалко тёщ

      Есть дай , а есть и отдай .
      Детям то откуда что взять ?
      Работать на заводе за 5000 дитё зачатое по пьяне не прокормить . Вот и продают все что когда то всю жизнь заработали на заводе .

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  2. Вот

    За то ,что она моя теща! Без моей тещи будет очень не комфортно,она уже довольно старенькая как не как 90годиков!

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  3. Аноним

    А у моего сына молодая тёща 44года, так там фиг чего дождёшься! Сама через день и каждый день к ним пожрать приезжает! Так что тёщи нынче пошли не те!

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  4. Аноним

    во мужчинки -зятья пошли,ждут подачки от ТЕЩИ,а самим слабо заработать и обеспечить свою семью. Теща поможет посидеть с детьми -внуками. Хочешь жить на широкую ногу зятек-вкалывай,а не горцуй по клубам. Хотя бы относись с УВАЖЕНИЕМ к теще и лед растает и все обиды пройдут. Теща любит свою дочь и внуков и тебя по любит,если ты надежный МУЖИК.

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