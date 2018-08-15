Залечили до смерти 16-летнюю пациентку в больнице Новосибирска

В Новосибирске проводится проверка по факту размещения в средствах массовой информации сведений о ненадлежащем исполнении профессиональных обязанностей медицинским персоналом. Об этом 15 августа сообщили в управлении СКР по Новосибирской области.

Региональным управлением Следственного комитета РФ организована уголовно-процессуальная проверка по факту смерти 16-летней девушки в помещении одной из больниц Новосибирска, по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 109, ч. 2 ст. 238 УК РФ.

По сведениям журналистов установлено, что девушку госпитализировали осенью 2017 года, неверно установили диагноз заболевания и на протяжении длительного времени проводили ее лечение, впоследствии пациентка скончалась от другого заболевания.

В настоящее время следователями СКР проводится комплекс проверочных действий по установлению всех обстоятельств происшествия. Проведение проверки продолжается.